KÉZEN FOGVA A BARÁTHEGYIEKKEL – ÉRZÉKENYÍTŐ HÉT A MAGYAR TELEKOM MISKOLC PLÁZÁBAN TALÁLHATÓ ÜZLETÉBEN

Fotó: Vajda János (Mediaworks)

Minden leadott használt mobil hozzájárul egy vakvezető kutya kiképzéséhez

Október 6. és 12. között különleges, szemléletformáló programmal várja az érdeklődőket a Magyar Telekom üzlete a Miskolc Plázában. A „Kézen fogva a Baráthegyiekkel” kezdeményezés keretében a látogatók megtapasztalhatják, milyen vakvezető kutyával közlekedni, hogyan használják a látássérült emberek a mobiltelefonjukat, megismerkedhetnek a Braille-írással és pénteken tesztelik a „csendes órát” is az üzletben. Készülékgyűjtő akciót is hirdetnek – az üzletben ezen a héten leadott használt, feleslegessé vált készülékeikkel a látogatók egy vakvezető kutya kiképzését segíthetik.

Fotó: Vajda János (Mediaworks)

A Magyar Telekom a Szimbiózis Alapítvánnyal és a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvánnyal együtt érzékenyítő hetet szervez a Miskolc Plázában található Magyar Telekom üzletben október 6. és 12. között. A „Kézen fogva a Baráthegyiekkel” héten az érdeklődők érzékenyítő aktivitásokon ismerkedhetnek meg a fogyatékossággal élő emberek – látássérültek, autisták – kihívásaival, sétálhatnak vakvezető kutyával és megtapasztalhatják, milyen, ha két órára elcsendesedik az üzlet. „A Kézen fogva a Baráthegyiekkel” program bárki számára nyitott, függetlenül attól, hogy a Magyar Telekom ügyfele valaki vagy sem.

Fotó: Vajda János (Mediaworks)

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy megértsük ügyfeleink igényeit és a fogyatékossággal élő emberek számára is egyszerűen, biztonságosan elérhető szolgáltatásokat és kiszolgálást nyújtsunk. Ezért kértük fel ezt a két alapítványt, tartson szemléletformáló foglalkozásokat miskolci kollégáink számára, ahol mélyebben elbeszélgettünk a fogyatékossággal élő emberek kihívásairól és közelebb kerültünk ahhoz, milyen akadályokkal találkozhatnak nap mint nap

– mondta el Kozma Viktor, a Magyar Telekom régióvezetője.

A Kézen fogva a Baráthegyiekkel” héten szeretnénk az üzletbe betérők számára is közelebb hozni a fogyatékossággal élő emberek mindennapjait

– tette hozzá a szakember.

Fotó: Vajda János (Mediaworks)

Elő a porosodó régi mobilokkal és tabletekkel!

Október 6. és 12. között készülékgyűjtést is szerveznek a Miskolc Plázában található üzletben – a Magyar Telekom leadott készülékenként 1000 forinttal támogatja a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítványt. A cél, hogy egy vakvezető kutya teljes kiképzési költsége összegyűljön.