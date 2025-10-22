Kényelmes munkavédelmi cipők a gyárban is

Ma már viszont nem kell ennek így lennie: a modern, kényelmes munkavédelmi cipők úgy készülnek, hogy minden lépésben csökkentsék a terhelést, és a komfort ne luxus, hanem alapfeltétel legyen.

Betonpadozat + 12 órás állás = derékfájás?

A kemény ipari padló a testet is kemény próbának teszi ki. A napközben elnyelt mikroütések a saroktól a gerincig hatnak, és nemcsak fáradtságot okoznak, hanem hosszú távon derékfájást, térdproblémákat és lúdtalpat is. Mindezt tovább súlyosbítja, ha a cipő nem tudja elnyelni ezeket az energiákat.

A modern munkavédelmi cipők azonban nem csak védenek, hanem tehermentesítenek is. A PU/TPU talpkombináció például úgy épül fel, hogy a belső, lágyabb poliuretán réteg tompítja a lépéseket, míg a külső, erősebb réteg ellenáll a kopásnak. Ez a kettő együtt biztosítja, hogy egy hosszú műszak után se a csontjaid, hanem a cipőd viselje a megterhelést.

Anatómiai talpbetét és ESD: ami a futócipőből hiányzik

Sokan gondolják, hogy egy jó futócipő megteszi munkába is. Ez a tévhit azonban csak addig tart, amíg a műhely padlóján nem jelentkeznek az első elektrosztatikus kisülések vagy a sarokfájdalom. A munkavédelmi cipő egyik kulcsfontosságú eleme az anatómiai talpbetét, amely nemcsak kényelmes, hanem a láb ívét is megfelelően alátámasztja. Ezzel csökkenti a talpi fascia túlterhelését és előzi meg az állómunkából eredő krónikus fájdalmakat.

Az ESD-jelölés pedig még egy olyan védelmi réteg, amelyet a sportcipők nem tudnak nyújtani. Ahol precíziós elektronika készül, vagy nagy teljesítményű gépek működnek, ott az elektrosztatikus kisülés akár több millió forintnyi kárt is okozhat – nem beszélve az emberi biztonságról. A megfelelő cipő itt nem választás kérdése, hanem alapkövetelmény.

Forrás: grandis.hu

Így válassz, ha a súly is számít

A cipő súlya nem csak luxus szempont – a napi 10-20 ezer lépésnél minden gramm számít. A nehéz, acélbetétes, merev cipők nemcsak a mozgást nehezítik meg, hanem fokozzák az izomfáradást is. Ezért egyre többen választanak kompozit orrmerevítővel és textil átszúrásgátlóval ellátott modelleket, amelyek akár 300-400 grammal könnyebbek a régi típusú védőcipőknél.