3 órája

Kényelmes munkavédelmi cipők a gyárban is

Címkék#munkavédelmi cipő#anatómiai talpbetét#kényelem

Aki dolgozott már gyártósoron vagy raktárban, tudja, mit jelent 12 órán át állni a betonon. A nap végére a láb zsibbad, a derék fáj, a cipő pedig inkább ellenség, mint védelem.

PR cikk
Kényelmes munkavédelmi cipők a gyárban is

Forrás: grandis.hu

Ma már viszont nem kell ennek így lennie: a modern, kényelmes munkavédelmi cipők úgy készülnek, hogy minden lépésben csökkentsék a terhelést, és a komfort ne luxus, hanem alapfeltétel legyen.

Betonpadozat + 12 órás állás = derékfájás?

A kemény ipari padló a testet is kemény próbának teszi ki. A napközben elnyelt mikroütések a saroktól a gerincig hatnak, és nemcsak fáradtságot okoznak, hanem hosszú távon derékfájást, térdproblémákat és lúdtalpat is. Mindezt tovább súlyosbítja, ha a cipő nem tudja elnyelni ezeket az energiákat.

A modern munkavédelmi cipők azonban nem csak védenek, hanem tehermentesítenek is. A PU/TPU talpkombináció például úgy épül fel, hogy a belső, lágyabb poliuretán réteg tompítja a lépéseket, míg a külső, erősebb réteg ellenáll a kopásnak. Ez a kettő együtt biztosítja, hogy egy hosszú műszak után se a csontjaid, hanem a cipőd viselje a megterhelést.

Anatómiai talpbetét és ESD: ami a futócipőből hiányzik

Sokan gondolják, hogy egy jó futócipő megteszi munkába is. Ez a tévhit azonban csak addig tart, amíg a műhely padlóján nem jelentkeznek az első elektrosztatikus kisülések vagy a sarokfájdalom. A munkavédelmi cipő egyik kulcsfontosságú eleme az anatómiai talpbetét, amely nemcsak kényelmes, hanem a láb ívét is megfelelően alátámasztja. Ezzel csökkenti a talpi fascia túlterhelését és előzi meg az állómunkából eredő krónikus fájdalmakat.

Az ESD-jelölés pedig még egy olyan védelmi réteg, amelyet a sportcipők nem tudnak nyújtani. Ahol precíziós elektronika készül, vagy nagy teljesítményű gépek működnek, ott az elektrosztatikus kisülés akár több millió forintnyi kárt is okozhat – nem beszélve az emberi biztonságról. A megfelelő cipő itt nem választás kérdése, hanem alapkövetelmény.

Forrás: grandis.hu

Így válassz, ha a súly is számít

A cipő súlya nem csak luxus szempont – a napi 10-20 ezer lépésnél minden gramm számít. A nehéz, acélbetétes, merev cipők nemcsak a mozgást nehezítik meg, hanem fokozzák az izomfáradást is. Ezért egyre többen választanak kompozit orrmerevítővel és textil átszúrásgátlóval ellátott modelleket, amelyek akár 300-400 grammal könnyebbek a régi típusú védőcipőknél.

Emellett a belső kényelem is kulcsszerephez jut. A 3D-hálós bélés nem csak szellőzést biztosít, hanem megelőzi a túlmelegedést, nyáron pedig csökkenti az izzadást és a bakancsba zárt nedvességérzetet. Ez különösen fontos azokban az ipari csarnokokban, ahol a hőmérséklet folyamatosan magas, a pára pedig bent reked.

Miért éri meg váltani?

Egy jó munkavédelmi cipő nem akadályoz, hanem segít. A következő extrák azok, amelyek a borsodi ipari park dolgozói szerint is valódi különbséget jelentenek:

  • PU / TPU talp kombináció, ami könnyű, mégis tartós, elnyeli a mikroütéseket
  • 3D-hálós bélés, mely biztosítja a szellőzést még a legmelegebb műszakok alatt is
  • Anatómiai talpbetét a természetes lábtartásért
  • Kompozit orrmerevítő – könnyű, de biztonságos
  • Textil átszúrásgátló talpbetét a rugalmasságért
  • ESD-védelem az elektronikai környezethez

Egyre több munkáltató is felismeri, hogy a komfortos munkavédelmi cipő nemcsak kényelmet, hanem hatékonyságot is jelent. A dolgozók kevésbé fáradnak, kevesebb a hiányzás, és nő a termelékenység. Ezért nem véletlen, hogy a modern ipari parkokban már a komfort is a biztonsági felszerelés része.

A komfort nem kiváltság, hanem jog – főleg akkor, ha nap mint nap helyt kell állnod gépek mellett, sorok között, emelőkarok árnyékában. Ne add alább, amikor a lábadról van szó! A megfelelő cipő nemcsak a közérzetedet javítja, hanem a munkateljesítményedet is.

Próbáld ki, mit jelent az igazi kényelem munkában! Nézd meg a Grandis munkavédelmi cipő kínálatát!

 

