KAVOSZ – Újabb kamatcsökkentés a Széchenyi Kártya Programban

Ez a kamatcsökkentés jelentős előnyt jelent a hazai mikro-, kis- és középvállalkozói szektor számára. A kedvezőbb kamatkörnyezet ösztönzőleg hat a hitelfelvételi kedvre, hiszen a cégek számára a likviditás fenntartása és a működésük stabilizálása most még megfizethetőbbé vált. A vállalkozások egyszerűbben és tervezhetőbben juthatnak szabad felhasználású forgóeszközhitel lehetőségekhez, ezáltal napi működésüket támogató kedvezményes forráshoz, amely közvetlenül hozzájárulhat a növekedésükhöz és a piaci versenyképességükhöz.

Dr. Balog Ádám, a KAVOSZ Zrt. igazgatóságának elnöke kiemelte:

Örömmel üdvözöljük, hogy a gazdasági döntéshozók és az érdekvédelmi szervezetek a kkv-k sorsát és előmenetelét prioritásként kezelik. Különösen fontos a magyar kkv réteg, hiszen ezek a cégek a munkahelyek bázisát adják, és a helyi gazdaság motorjai. A KAVOSZ küldetése, hogy a kis-és középvállalkozások számára elérhetővé tegye a biztonságos finanszírozást – a mostani kamatcsökkentés ezt a célt erősíti, továbbá a kamatcsökkentés egyértelmű jele annak, hogy a kormányzat és a szakmai szervezetek hosszú távon is elkötelezettek a vállalkozói környezet erősítése mellett.

A fenti intézkedés révén a Széchenyi Kártya Program keretében a szabad felhasználású támogatott hitelekhez való hozzáférés még kedvezőbb és kiszámíthatóbb lett, így ezentúl a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel, a Széchenyi Turisztikai Kártya és a Likviditási hitel is fix, évi nettó 3%-os kamatszint mellett érhető el. A mostani kamatváltozás eredményeképpen ezen hiteltípusoknál is érdemben csökkennek a vállalkozások pénzügyi ráfordításai, amely elősegíti eredményességük növelését, és likviditási helyzetük javulása révén gyorsabban reagálhatnak a piaci lehetőségekre. A kamatcsökkentés így nemcsak rövid távon jelent segítséget, hanem hosszabb távon is hozzájárulhat a KKV szektor stabilitásához és további fejlődéséhez.

SZÉCHENYI Kártya Folyószámlahitel MAX+!

Akár 250 millió Ft fix 3 %/év nettó ügyleti kamatú kedvezményes hitelhez juthat!