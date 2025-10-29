57 perce
KAVOSZ – Újabb kamatcsökkentés a Széchenyi Kártya Programban
A KAVOSZ Széchenyi Kártya Program Zrt. örömmel jelenti be, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium legfrissebb intézkedése révén a program likviditást elősegítő termékeinek éves fix nettó (ügyfél által fizetendő) kamata 4,5%-ról 3%-ra csökken. Ez a változás a Széchenyi Likviditási Hitel MAX+ és a Széchenyi Kártya MAX+, Széchenyi Turisztika Kártya MAX+ konstrukciókat érinti, így az Agrár Széchenyi Kártya kivételével minden termék alapesetben egységes, kiszámítható, 3%-os nettó kamat mellett érhető el.
Ez a kamatcsökkentés jelentős előnyt jelent a hazai mikro-, kis- és középvállalkozói szektor számára. A kedvezőbb kamatkörnyezet ösztönzőleg hat a hitelfelvételi kedvre, hiszen a cégek számára a likviditás fenntartása és a működésük stabilizálása most még megfizethetőbbé vált. A vállalkozások egyszerűbben és tervezhetőbben juthatnak szabad felhasználású forgóeszközhitel lehetőségekhez, ezáltal napi működésüket támogató kedvezményes forráshoz, amely közvetlenül hozzájárulhat a növekedésükhöz és a piaci versenyképességükhöz.
Dr. Balog Ádám, a KAVOSZ Zrt. igazgatóságának elnöke kiemelte:
Örömmel üdvözöljük, hogy a gazdasági döntéshozók és az érdekvédelmi szervezetek a kkv-k sorsát és előmenetelét prioritásként kezelik. Különösen fontos a magyar kkv réteg, hiszen ezek a cégek a munkahelyek bázisát adják, és a helyi gazdaság motorjai. A KAVOSZ küldetése, hogy a kis-és középvállalkozások számára elérhetővé tegye a biztonságos finanszírozást – a mostani kamatcsökkentés ezt a célt erősíti, továbbá a kamatcsökkentés egyértelmű jele annak, hogy a kormányzat és a szakmai szervezetek hosszú távon is elkötelezettek a vállalkozói környezet erősítése mellett.
A fenti intézkedés révén a Széchenyi Kártya Program keretében a szabad felhasználású támogatott hitelekhez való hozzáférés még kedvezőbb és kiszámíthatóbb lett, így ezentúl a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel, a Széchenyi Turisztikai Kártya és a Likviditási hitel is fix, évi nettó 3%-os kamatszint mellett érhető el. A mostani kamatváltozás eredményeképpen ezen hiteltípusoknál is érdemben csökkennek a vállalkozások pénzügyi ráfordításai, amely elősegíti eredményességük növelését, és likviditási helyzetük javulása révén gyorsabban reagálhatnak a piaci lehetőségekre. A kamatcsökkentés így nemcsak rövid távon jelent segítséget, hanem hosszabb távon is hozzájárulhat a KKV szektor stabilitásához és további fejlődéséhez.
