KAVOSZ – Újabb kamatcsökkentés a Széchenyi Kártya Programban

Címkék#Széchenyi Kártya Program#PR cikk#likviditási hitel#Széchenyi Kártya Folyószámlahitel

A KAVOSZ Széchenyi Kártya Program Zrt. örömmel jelenti be, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium legfrissebb intézkedése révén a program likviditást elősegítő termékeinek éves fix nettó (ügyfél által fizetendő) kamata 4,5%-ról 3%-ra csökken. Ez a változás a Széchenyi Likviditási Hitel MAX+ és a Széchenyi Kártya MAX+, Széchenyi Turisztika Kártya MAX+ konstrukciókat érinti, így az Agrár Széchenyi Kártya kivételével minden termék alapesetben egységes, kiszámítható, 3%-os nettó kamat mellett érhető el.

PR cikk

Ez a kamatcsökkentés jelentős előnyt jelent a hazai mikro-, kis- és középvállalkozói szektor számára. A kedvezőbb kamatkörnyezet ösztönzőleg hat a hitelfelvételi kedvre, hiszen a cégek számára a likviditás fenntartása és a működésük stabilizálása most még megfizethetőbbé vált. A vállalkozások egyszerűbben és tervezhetőbben juthatnak szabad felhasználású forgóeszközhitel lehetőségekhez, ezáltal napi működésüket támogató kedvezményes forráshoz, amely közvetlenül hozzájárulhat a növekedésükhöz és a piaci versenyképességükhöz.

Dr. Balog Ádám, a KAVOSZ Zrt. igazgatóságának elnöke kiemelte: 

Örömmel üdvözöljük, hogy a gazdasági döntéshozók és az érdekvédelmi szervezetek a kkv-k sorsát és előmenetelét prioritásként kezelik. Különösen fontos a magyar kkv réteg, hiszen ezek a cégek a munkahelyek bázisát adják, és a helyi gazdaság motorjai. A KAVOSZ küldetése, hogy a kis-és középvállalkozások számára elérhetővé tegye a biztonságos finanszírozást – a mostani kamatcsökkentés ezt a célt erősíti, továbbá a kamatcsökkentés egyértelmű jele annak, hogy a kormányzat és a szakmai szervezetek hosszú távon is elkötelezettek a vállalkozói környezet erősítése mellett.

A fenti intézkedés révén a Széchenyi Kártya Program keretében a szabad felhasználású támogatott hitelekhez való hozzáférés még kedvezőbb és kiszámíthatóbb lett, így ezentúl a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel, a Széchenyi Turisztikai Kártya és a Likviditási hitel is fix, évi nettó 3%-os kamatszint mellett érhető el. A mostani kamatváltozás eredményeképpen ezen hiteltípusoknál is érdemben csökkennek a vállalkozások pénzügyi ráfordításai, amely elősegíti eredményességük növelését, és likviditási helyzetük javulása révén gyorsabban reagálhatnak a piaci lehetőségekre. A kamatcsökkentés így nemcsak rövid távon jelent segítséget, hanem hosszabb távon is hozzájárulhat a KKV szektor stabilitásához és további fejlődéséhez.

SZÉCHENYI Kártya Folyószámlahitel MAX+!
Akár 250 millió Ft fix 3 %/év nettó ügyleti kamatú kedvezményes hitelhez juthat!

IGÉNYELJE IRODÁNKBAN
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)
3526 Miskolc, Kazinczy F. u. 4. fszt. 3.
Tel.: 46/505-160 Mobil: 70/319-4369
E-mail: [email protected]

 

 

