1 órája

Így marad tiszta a tinibőr az őszi hónapokban

Címkék#PR cikk#teafaolajos krém#bőr#tinik

Az ősz a megújulás időszaka – a forró nyári napok, a klóros víz és a szabadtéri programok után a bőrnek is szüksége van egy kis regenerálódásra. A tinédzserkor rendkívül érzékeny időszak: ilyenkor a hormonális változások miatt a bőr könnyen zsírossá, pattanásossá válhat, és ez nemcsak a megjelenést, hanem a fiatalok önbizalmát is befolyásolhatja. Egy egyszerű, jól felépített bőrápolási rutin azonban segíthet abban, hogy az arcbőr a hűvösebb hónapokban is tiszta, hidratált és egészséges maradjon.

PR cikk
Így marad tiszta a tinibőr az őszi hónapokban

Forrás: canva.com

Arctisztító szappan – az alapápolás első lépése

A bőrápolás egyik legfontosabb eleme a mindennapos arctisztítás. Reggel és este érdemes megtisztítani a bőrt, hogy eltávolítsuk a port, az izzadtságot és a felesleges faggyút. Egy jól megválasztott arctisztító szappan kíméletesen, mégis hatékonyan távolítja el a szennyeződéseket. Fontos, hogy alkohol- és illatanyagmentes legyen, így nem szárítja és nem irritálja a fiatal bőrt.

A tudatos ápolás az önbizalom alapja

Ahogy a hőmérséklet csökken, a bőr hajlamosabbá válik a kiszáradásra – még a zsírosabb típus is. A legtöbb tini azonban hajlamos kihagyni a hidratálást, mert attól tart, hogy az csak fokozza a bőr zsírosságát. Pedig a megfelelő krém éppen ellenkezőleg hat: segít helyreállítani a bőr természetes védőrétegét, és megakadályozza a túlzott faggyútermelést.

A pattanásos, zsírosodásra hajlamos bőr esetében érdemes könnyű, nem komedogén hidratálót választani, amely nem tömíti el a pórusokat, de elegendő nedvességet biztosít a bőr felső rétegeinek.

A nyugtató panthenol krém különösen hasznos, ha a bőr irritált, húzódik vagy kipirosodott. Ez az összetevő támogatja a regenerációt, gyorsítja a sebgyógyulást és enyhíti a gyulladásos folyamatokat.

Forrás: canva.com

Ha a cél inkább a pattanások megelőzése, akkor a teafaolajos hidratáló krém lehet a jó választás: természetes antibakteriális tulajdonságának köszönhetően gátolja a baktériumok elszaporodását és csökkenti a gyulladást, miközben friss, matt hatást hagy maga után.

A legjobb, ha a kétféle megoldás kiegészíti egymást: napközben a könnyű, mattító hatású hidratáló adja a komfortérzetet, este pedig a panthenolos vagy teafaolajos krém segíti a bőr megnyugvását és regenerálódását.

Smink szett tiniknek – a kevesebb több

A sminkelés egyre több tini számára a mindennapok része, de fontos, hogy az iskolai smink természetes és visszafogott legyen. Egy smink szett tiniknek tartalmazhat BB krémet, szempillaspirált és színezett ajakbalzsamot – ennél több nem is kell a friss, ápolt megjelenéshez. Fontos azonban, hogy a bőr a smink alatt hidratált legyen, a nap végén pedig elengedhetetlen a smink alapos eltávolítása, különben eltömődnek a pórusok, és megjelennek a pattanások.

A tiszta bőr önbizalmat ad

A tinédzser bőrápolás nem a túlzásokról, hanem az egyensúlyról szól. A Notino kínálatában számos arctisztító, hidratáló és teafaolajos készítmény közül választhatunk, amelyek kifejezetten a fiatal bőr igényeire lettek fejlesztve. A rendszeres tisztítás, a megfelelő hidratálás és a jól megválasztott hatóanyagok segítenek abban, hogy a bőr tiszta és egészséges maradjon a mindennapokban.

 

