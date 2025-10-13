Egy edelényi fotós, akiről ma már mindenki beszél Borsodban

Amikor beléptem Renáta tágas, világos stúdiójába Edelényben, rögtön megértettem, miért beszélnek róla annyian. A falakon gyönyörű, időtlen képek sorakoznak – nők, családok, kismamák mosolya, amik mögött valós történetek, érzelmek és bátorság rejlik. A levegőben nyugalom és figyelem van, Renáta pedig olyan természetességgel beszél az emberekről, mintha mindegyikükhöz egy-egy személyes emlék kötné.

„Számomra a fotózás azt jelenti, hogy szeretettel nézek az emberre” – mondta mosolyogva. „Amikor valakire őszintén nézünk, pillanatok alatt látjuk, mi az, amit ki kell belőle emelni. És ha az ember szívvel figyel, ez szinte magától megtörténik. Én minden vendégemre így nézek."

A stúdió Edelényben található, de vendégek már rég nem csak a környékről érkeznek. Jönnek a Dunántúlról, sőt Szlovákiából is.

„A távolság sosem akadály” – mondta. – „Ha valaki érzi, hogy az én képeim hangulatára, az én látásmódomra vágyik, akkor eljön. És nekem ez a legnagyobb megtiszteltetés.”

Renáta kétgyermekes édesanya, ami talán magyarázat arra is, miért árad a képeiből annyi melegség és gondoskodás.

„Akár kismamát, akár családot fotózok, soha nem hagyom őket magukra. Mindig vezetem őket – szó szerint és lelkileg is. Tudom, hogy egy-egy mondatnak vagy játéknak milyen hatása van, és mikor jön el az a pillanat, amikor valóban elengedik magukat. A családoknál keresem az őszinte pillanatokat, a nevetést, a gyengédséget. A kismamáknál pedig pontosan tudom, hogyan érzik magukat: változik a testük, más a mozgásuk, a tartásuk. Én segítek megtalálni azokat a pózokat, amelyek előnyösek és természetesek. Nálam nincsenek kínos helyzetek, nem hagyom magukra őket, és minden beállításban segítek.”

A Teljes Átalakítás – egy nap, ami megváltoztat mindent

A Teljes Átalakítás élményfotózás, amelyről ma már legendák keringenek, nem egyik napról a másikra született.

„Ezt a koncepciót két éve álmodtam meg” – mesélte –, „de idő kellett, míg minden összeállt. Fontos volt, hogy olyan emberekkel dolgozzam, akik ugyanolyan szívvel és maximalizmussal állnak a vendégekhez, mint én. Ma már egy stabil csapatom van – sminkesek, fodrászok, és a legfontosabb: a stylist, akivel tökéletes az összhang. Értjük egymást szavak nélkül is, tudja, mire gondolok, meghallgat, és együtt formáljuk az elképzelést. Ő is tiszta szívvel dolgozik, és talán ezért működik minden ennyire harmonikusan.”