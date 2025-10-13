2 órája
Egy edelényi fotós, akiről ma már mindenki beszél Borsodban
Ha valaki átalakulásról, önbizalomról vagy varázslatos családi fotókról beszél, szinte mindig elhangzik Gressai Renáta neve. Miskolcon és környékén ma már alig akad család, akinek ne lenne ismerőse, aki megtapasztalta nála a különleges fotózás élményét.
Amikor beléptem Renáta tágas, világos stúdiójába Edelényben, rögtön megértettem, miért beszélnek róla annyian. A falakon gyönyörű, időtlen képek sorakoznak – nők, családok, kismamák mosolya, amik mögött valós történetek, érzelmek és bátorság rejlik. A levegőben nyugalom és figyelem van, Renáta pedig olyan természetességgel beszél az emberekről, mintha mindegyikükhöz egy-egy személyes emlék kötné.
„Számomra a fotózás azt jelenti, hogy szeretettel nézek az emberre” – mondta mosolyogva. „Amikor valakire őszintén nézünk, pillanatok alatt látjuk, mi az, amit ki kell belőle emelni. És ha az ember szívvel figyel, ez szinte magától megtörténik. Én minden vendégemre így nézek."
A stúdió Edelényben található, de vendégek már rég nem csak a környékről érkeznek. Jönnek a Dunántúlról, sőt Szlovákiából is.
„A távolság sosem akadály” – mondta. – „Ha valaki érzi, hogy az én képeim hangulatára, az én látásmódomra vágyik, akkor eljön. És nekem ez a legnagyobb megtiszteltetés.”
Renáta kétgyermekes édesanya, ami talán magyarázat arra is, miért árad a képeiből annyi melegség és gondoskodás.
„Akár kismamát, akár családot fotózok, soha nem hagyom őket magukra. Mindig vezetem őket – szó szerint és lelkileg is. Tudom, hogy egy-egy mondatnak vagy játéknak milyen hatása van, és mikor jön el az a pillanat, amikor valóban elengedik magukat. A családoknál keresem az őszinte pillanatokat, a nevetést, a gyengédséget. A kismamáknál pedig pontosan tudom, hogyan érzik magukat: változik a testük, más a mozgásuk, a tartásuk. Én segítek megtalálni azokat a pózokat, amelyek előnyösek és természetesek. Nálam nincsenek kínos helyzetek, nem hagyom magukra őket, és minden beállításban segítek.”
A Teljes Átalakítás – egy nap, ami megváltoztat mindent
A Teljes Átalakítás élményfotózás, amelyről ma már legendák keringenek, nem egyik napról a másikra született.
„Ezt a koncepciót két éve álmodtam meg” – mesélte –, „de idő kellett, míg minden összeállt. Fontos volt, hogy olyan emberekkel dolgozzam, akik ugyanolyan szívvel és maximalizmussal állnak a vendégekhez, mint én. Ma már egy stabil csapatom van – sminkesek, fodrászok, és a legfontosabb: a stylist, akivel tökéletes az összhang. Értjük egymást szavak nélkül is, tudja, mire gondolok, meghallgat, és együtt formáljuk az elképzelést. Ő is tiszta szívvel dolgozik, és talán ezért működik minden ennyire harmonikusan.”
Renáta szerint a Teljes Átalakítás nem csupán egy fotózás, hanem egy érzelmi utazás.
„Nagyon sok megható történet zajlik a stúdióban. Van, aki komoly betegség után jön el, mert újra szeretné szépnek látni magát. Mások gyerekkori traumát dolgoznak fel ezzel az élménnyel. Van, aki válás után érkezik, vagy éppen a házasságát próbálja újraépíteni. És vannak olyan nők is, akik egyszerűen csak önbizalomra vágynak – mert a mindennapokban kevesen erősítik meg őket. Én abban hiszek, hogy ez a nap képes gyógyítani. Nemcsak a külsőt, hanem a lelket is.”
A fotós szerint a technika csak eszköz, a lényeg az ember.
„A fények, a színek, a beállítások mind fontosak, de ha nincs mögöttük szeretet és figyelem, akkor a kép üres marad. Én mindig megpróbálom meglátni a másikban azt, amit ő nem lát magában – és megmutatni neki. Az a pillanat, amikor meglátja magát a képen és elmosolyodik, az a legszebb része a munkámnak.”
Családi varázslat és karácsonyi csodavilág
Ahogy közeledik a karácsony, új fejezet nyílik a stúdió életében. A hagyományos ünnepi fotózások mellett idén egy prémium családi csomag is elérhető.
„Sok családtól hallottam, hogy a karácsonyi fotózás inkább stresszről szól. A ruha nem érkezik meg időben, a gyerek fáradt, a szülők idegesek, és mire odaérnek, már el is illant a varázs. Ezért hoztam létre a prémium csomagot: a család megérkezik, és mi mindent előkészítünk. A stylist segít a ruhaválasztásban, a sminkes és a fodrász elkészíti a megjelenést, én pedig vezetem a fotózást – játékosan, jókedvűen, hogy mindenki természetes maradjon. Így a fotózás nem teher, hanem közös élmény lesz.”
Az idei díszlet különlegessége egy valódi jégpálya, ahol a gyerekek és a felnőttek együtt élhetik át a tél hangulatát.
„Szeretem, amikor egy kép nemcsak szép, hanem mesél is” – mondta. „Ha érezni lehet rajta a szeretetet, az örömöt, a nevetést. Ezek a pillanatok az igazi kincsek.”
Egy edelényi fotós, akiről ma már mindenki beszél Borsodban
Több mint fotó, maradandó élmény és ajándék
A Teljes Átalakítás nemcsak élmény, hanem ajándék is lehet.
„Most külön ajándékutalványokat is készítettünk. A férfiak megvásárolhatják a párjuknak, de sok nő ajándékozza a barátnőjének, a testvérének vagy az édesanyjának is. Ez nem tárgyi ajándék – hanem élmény, ami önbizalmat ad, és emlékeztet arra, hogy mennyi szépség rejlik bennünk. Szerintem ennél szebb ajándék nincs is.”
Ahogy hallgatom, könnyű megérteni, miért ismerik annyian a nevét. Mert amit csinál, az túlmutat a fotózáson.
„Én nem képeket adok, hanem azt szeretném, hogy aki eljön hozzám, máshogy menjen haza, mint ahogy jött. Hogy meglássa magát a legszebb fényében.”
Amikor elbúcsúzunk, még egyszer körbenézek a stúdióban. Nemcsak a fényképek maradnak velem, hanem az érzés is, hogy ez a hely több, mint egy munkahely – itt az emberek valóban újra rátalálnak önmagukra. Ahogy kilépek a hideg őszi utcára, azon kapom magam, hogy én is eljátszom a gondolattal, talán egyszer visszatérek ide, egy Teljes Átalakításra. Mert valami azt súgja, erről az élményről tényleg tudni kell, milyen érzés.
És ha valaki nem tudja elképzelni, milyen ez a varázs, elég csak megnézni Renáta Facebook-oldalát. Ott sorakoznak az előtte–utána képek, a kulisszák mögötti videók, és azok az őszinte pillanatok, amelyek mindennél jobban megmutatják, mit is jelent ez az élmény.
Elérhetőség:
Facebook: Renata Gressai Photography
Instagram: renata_gressai_photography
E-mail: [email protected]
Telefonszám: 0620/424-0995