46 perce

Az őszi lábbelik legkedveltebbjei – hogyan viseljük a női cipőket idén?

Címkék#PR cikk#Ecipo hu#divatirányzat#cipő

Az őszi szezon mindig új divatirányzatokat hoz magával, és a női cipők között különösen széles a választék. A lapos, kényelmes darabok éppúgy helyet kaphatnak a mindennapokban, mint a magasabb sarkú, elegánsabb modellek. Az idei trendekben a praktikum és a stílus kéz a kézben járnak egymással, így a női lábbelik nemcsak funkcionálisak, hanem öltöztetnek is.

PR cikk
Az őszi lábbelik legkedveltebbjei – hogyan viseljük a női cipőket idén?

Forrás: ecipo.hu

Milyen stílusban hódítanak a női bokacsizmák az ősz folyamán?

A bokacsizma az őszi ruhatár egyik legnépszerűbb darabja. Sokoldalúsága miatt szinte minden öltözékkel jól variálható: remekül illik farmerhez és kötött pulóverhez, de elegáns szoknyával vagy ruhával is stílusos megjelenést biztosít. Különösen a https://ecipo.hu/c/noi/bokacsizmak-es-bokacipok/lapos-sarku-bokacsizmak kollekciói váltak keresetté, hiszen a lapos sarkú modellek egyszerre kényelmesek és divatosak. Az idei trendekben megjelennek a klasszikus bőr és velúr anyagok mellett a feltűnő részletek, például fémcsatok, díszvarrások vagy állatmintás elemek is. Ezek a kiegészítések különleges kisugárzással ajándékozhatják meg a mindennapi viseletet.

Hogyan párosíthatjuk össze a lábbelit a kiegészítőkkel?

A cipő önmagában is meghatározza az öltözék hangulatát, de igazán harmonikus hatást akkor érhetünk el, ha a kiegészítőket is tudatosan választjuk meg. Az idei szezonban a letisztult formák és a luxus anyagok dominálnak a táskák világában. A Michael Kors hátizsák az ecipo.hu-n például tökéletesen párosítható egy letisztult bokacsizmával, amely így egyszerre ad laza és elegáns megjelenést. A színek terén a földszínek – a barna, a bézs és a khaki – mellett a fekete és a bordó is erőteljesen jelen vannak, amelyek kiválóan kombinálhatók a szezon ruhadarabjaival.

Milyen darabokkal kísérletezhetünk az őszi szezonban?

Az ősz a réteges öltözködés ideje, ezért bátran játszhatunk a különböző stílusokkal. A bokacsizma jól működik skinny farmerrel, de ugyanilyen jól illik midi szoknyához vagy akár rövidnadrághoz is, harisnyával kombinálva. A divat már nem ragaszkodik a szigorú szabályokhoz, ezért könnyedén keverhetjük a sportos és elegáns elemeket egymással. Egyszerű bőrdzseki, puha sál és vagány csizma együtt modern, mégis időtlen szettet alkotnak.

stylish girl sitting on a bench at school
Forrás: ecipo.hu

Az apró részletek is sokat számítanak: egy feltűnő öv vagy egy elegáns kalap új dimenziót adhat a megjelenésnek. Érdemes kísérletezni a különböző anyagokkal is: a velúr puhasága, a bőr tartóssága vagy a textil könnyedsége mind más hatást keltenek.

Hogyan alakítsuk ki a harmonikus őszi megjelenést?

A szezon egyik kulcskérdése, hogyan tudjuk úgy összeállítani a ruhatárunkat, hogy az kényelmes és stílusos is legyen egyszerre. A stílusos alapdarabok mellé válasszunk különlegesebb lábbeliket, amelyek kiemelik az öltözékünket. Az inspirációhoz nemcsak a cipőtrendek adhatnak támpontot, hanem például az is, hogy milyen zoknit viseljünk loaferrel? Ez a kérdés jól mutatja, mennyire fontosak a részletek a harmonikus összkép kialakításában. A helyesen kiválasztott lábbeli és a megfelelő kiegészítők együtt garantálják a magabiztos megjelenést.

 

