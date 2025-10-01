Amit a kartondoboz gyártásról nem tudtál

A kartondoboz gyártás folyamata

A gyártás az igényfelméréssel és tervezéssel indul. A doboz mérete, teherbírása, rétegszáma és nyomtatási igényei mind meghatározzák, milyen alapanyag és gyártástechnológia szükséges. Ezt követi a stancrajz elkészítése, amely alapján a kartont vágják és hajtják.

A stancszerszám a gyártás egyik első fix költsége. Ez az eszköz formázza a kartont, ezért elengedhetetlen egyedi méretű vagy nem szabványos kialakítás esetén. Elkészítése precíziós munkát igényel, és egyszeri beruházásként kerül be a gyártási láncba.

A tényleges gyártás a kartonlemezek méretre vágásával indul. Itt történik a nyomtatás is, ha szükséges: különféle technológiák közül választhat a gyártó, például flexó, ofszet vagy digitális nyomtatás. A választott módszer befolyásolja a színpontosságot, a gyártási időt és természetesen az árat is.

Ezután jön a stancolás, vagyis a doboz formára vágása, illetve a hajtások előkészítése. A kivágott íveket aztán beragasztják, és szükség szerint gépesítetten összehajtják. A végső lépés a minőségellenőrzés és a lapra szerelt dobozok csomagolása, szállításra való előkészítése. A Superpack.hu szerint ez a kartondoboz gyártás folyamata röviden.

A gyártási költség összetevői

A kartondobozok árát több tényező határozza meg. Az alapanyag — többnyire hullámpapír — ára közvetlenül befolyásolja az összköltséget. A hullámkarton rétegszáma (például három- vagy ötrétegű), illetve a hullámszerkezet (B-, C- vagy E-hullám) szintén árbefolyásoló tényező.

A nyomtatás jelenléte vagy hiánya jelentős különbséget eredményezhet. A színes, teljes felületű nyomtatás lényegesen drágább, mint az egyszínű, logós kivitel. Emellett a stancszerszám gyártási költsége is beleszámít a végső árba, különösen akkor, ha a doboz egyedi kialakítású.

A megrendelés darabszáma kulcsfontosságú tényező. Minél nagyobb a tétel, annál jobban oszlik szét a fix költség a gyártott egységeken, így az egységár csökken. A kisebb mennyiségű gyártás mindig arányosan drágább, mert a gépbeállítás, a nyomóformák és a logisztika ugyanakkora költséggel jár, mint nagy tételnél.