35 perce

A tehetségeket ünnepli Miskolcon a Zenével az Ifjú Tehetségekért Alapítvány

Első alkalommal, de hagyományteremtő szándékkal szervez november 17-én hétfőn nagyszabású tehetséggondozó rendezvényt a ZENITA. Az Ifjú Zenebarátok világnapja tiszteletére a Miskolci Nemzeti Színházban találkoznak majd ezen a napon az énekes tehetséggondozással foglalkozó civil szervezetek.

A Zenével az Ifjú Tehetségekért Alapítvány 2016 augusztusában jött létre elsősorban azzal a céllal, hogy a hangszeres zene és énekes előadó művészet területén mozgó tehetséges borsodi fiatalokat felkarolja. Az alapítvány sokat tesz a miskolci tehetségek felkutatásában. A pályakezdő művészek részére szerveznek bemutatkozási, fellépési lehetőségeket a helyi kötődéssel rendelkező, országos hírű művészekkel közös produkció keretében, mivel hisznek a közösség megtartó, formáló és értékközvetítő szerepében. A szervezők célja a ZENITA alapgondolatának kiterjesztése más civil szervezetek irányába is. A helyi tehetségek felkarolása a már ismertséggel rendelkező művészek által, és a lokálpatriotizmus támogatása.

Új rendezvény, a nagy sikerű programok sorában

Az alapítvány minden évben megrendezett, nagy sikerű rendezvényei a Musical és Miskolc Symphonic Gála, a Hangok Varázsa tehetségkutató verseny, a Hangvarázs Musical Tábor. Szintén a szervezet működteti a Hang-Varázs Stúdiót, ami elsősorban a borsodi fiatalok tehetséggondozását végzi.

Célunk, hogy a Tehetségek Ünnepe bekerüljön azon rendezvények sorába, amelyeket minden évben megrendezünk. Ez egy országos érintettségű program lesz, hiszen Magyarország azon civil szervezeteit várjuk, akik az énekes zenei tehetséggondozás területén dolgoznak. Ez a rendezvény jó apropó a bemutatkozásra, egymás munkájának a megismerésére és a tapasztalatcserére. A civil szervezetek számára szakmai kommunikációs és bemutatkozási lehetőséget szeretnénk biztosítani, a közös értékek megünneplésével

– mondta el Fekete Ágnes, a Zenével a Ifjú Tehetségekért Alapítvány elnöke.

Tehetségeket várnak a Kamaraszínházba

2025. november 17-én hétfőn 18 órától megnyílik a Miskolci Nemzeti Színház Kamaraszínháza a tehetségek előtt. Közel három órás gálában különböző zenés műfajokban alkotó fiatalok állnak a színpadra: opera, musical és hangszeres zene is lesz a repertoáron. A produkciókban az oktatók és a tanulók közösen vesznek részt. A rendezvény remélhetőleg eléri azt a célt, hogy az énekes szakmai tehetséggondozással foglalkozó szakmai szervezetek, oktatók és a színházak, előadóhelyek közelebb kerülhessenek egymáshoz a közös érték mentén.

A programban fellépnek:

  • Zenével az Ifjú Tehetségekért Alapítvány tehetségei
  • Cortina Színitanoda növendékei Tatabányáról
  • Nyíregyházi művészeti Szakgimnázium és a Vikár Sándor Zeneiskola – Nyíregyháza - növendékei
  • Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon Kórusa, Vezényel: Petró Balázs
  • Harc - és Táncművészeti S.E. Show Tánc Szakosztály táncosai

A programra még lehet regisztrálni. Kérjük részvételi szándékát az alábbi e-mail-címen jelezze: [email protected]

 

