október 20., hétfő

Vendel névnap

+12
0
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

2 órája

A Miskolci Balett ismét egy csodálatos klasszikust állított színpadra

Címkék#Miskolci Balett#Az arany ember#emlékév

A Miskolci Balett Jókai Mór: Az arany ember című műve alapján készült táncelőadását mutatta be október 18-án a Kamaraszínházban Kozma Attila rendezésében.

PR cikk
A Miskolci Balett ismét egy csodálatos klasszikust állított színpadra

Fotó: Gálos Mihály Samu

Követve az utóbbi évek hagyományát, a Miskolci Balett ismét a tánc nyelvére ültetett át egy nagy magyar klasszikust. A János vitéz, a Rózsa és Ibolya, A helység kalapácsa, valamint a Háry János után most a Jókai-emlékév előtt tisztelegve, Jókai Mór klasszikusát Az arany embert állították táncszínpadra. A darab központi alakját, Tímár Mihályt Dávid Patrik táncművész formálja meg, aki elmondta, a hirtelen meggazdagodás, a társadalmi sémák által támasztott kihívások, a morális kétségek megjelenítése nem volt könnyű feladat. 

Fotó: Gálos Mihály Samu

Nagyszerű társulat, a táncosaink maguk is nagyon tehetséges színpadi előadók, én azt gondolom, hogy a mozdulaton túl a jelenlétük, valamint a táncdramaturgia - ami szervesen kapcsolódik magához a regényhez – az, ami tud olyan erős lenni, hogy a nézők megértsék a mű cselekményét. Tudjuk, hogy mit akarunk és nem akarunk feltétlenül szájbarágósan mesélni. A díszletünk két különböző világot jelenít meg. Az előadás díszlet- és jelmeztervezője Igaz-Juhász Katalin, akivel már többször dolgoztunk együtt és mindig nagyszerű munkát végez. A Miskolci Balett célja, hogy a nézők velünk együtt fedezzék fel újból Jókai művészetét és a táncszínház csodáját

– mondta Kozma Attila az előadás koreográfus – rendezője, a Miskolci Balett művészeti vezetője.

Fotó: Gálos Mihály Samu

Az éj csendes, éppen arravaló, hogy egy keserű élet titkait elmondassanak…

A regény a magyar kapitalizmus keletkezéstörténetének közismert szépirodalmi dokumentuma. Jókai Mór sokunk számára ma is az egyik legkedvesebb író, aki a romantika mögé bújtatta a valóságot. Rohanunk a tv elé, ha egy regénye filmváltozata van műsoron. Jókai ebben a számára legkedvesebb művében írta meg a modern ember csömörét, elvágyódását egy zavartalan szerelembe, egy romlatlan édenbe. Ki Timár Mihály? Jótevő vagy tolvaj, mások boldogságának elősegítője vagy a boldogság gyilkosa? A Miskolci Balett elkíséri önöket ebbe a világba!

Fotó: Gálos Mihály Samu

A balett csapata idén négy új táncossal bővült, Beatrice Besi, Mohácsi Bora, Theo Shirt és Amedeo D’aleo is szerepet kaptak az előadásban. 

A Miskolci Balett táncművészeit emellett láthatják a 2025. október 10-én, Szabó Máté rendezésében bemutatott Sybill című operett előadásban is.

Jegyek még mindkét előadásra kaphatók: 
https://mnsz.hu/hu/musor

Fotó: Gálos Mihály Samu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu