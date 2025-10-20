A Miskolci Balett ismét egy csodálatos klasszikust állított színpadra

Követve az utóbbi évek hagyományát, a Miskolci Balett ismét a tánc nyelvére ültetett át egy nagy magyar klasszikust. A János vitéz, a Rózsa és Ibolya, A helység kalapácsa, valamint a Háry János után most a Jókai-emlékév előtt tisztelegve, Jókai Mór klasszikusát Az arany embert állították táncszínpadra. A darab központi alakját, Tímár Mihályt Dávid Patrik táncművész formálja meg, aki elmondta, a hirtelen meggazdagodás, a társadalmi sémák által támasztott kihívások, a morális kétségek megjelenítése nem volt könnyű feladat.

Fotó: Gálos Mihály Samu

Nagyszerű társulat, a táncosaink maguk is nagyon tehetséges színpadi előadók, én azt gondolom, hogy a mozdulaton túl a jelenlétük, valamint a táncdramaturgia - ami szervesen kapcsolódik magához a regényhez – az, ami tud olyan erős lenni, hogy a nézők megértsék a mű cselekményét. Tudjuk, hogy mit akarunk és nem akarunk feltétlenül szájbarágósan mesélni. A díszletünk két különböző világot jelenít meg. Az előadás díszlet- és jelmeztervezője Igaz-Juhász Katalin, akivel már többször dolgoztunk együtt és mindig nagyszerű munkát végez. A Miskolci Balett célja, hogy a nézők velünk együtt fedezzék fel újból Jókai művészetét és a táncszínház csodáját

– mondta Kozma Attila az előadás koreográfus – rendezője, a Miskolci Balett művészeti vezetője.

Fotó: Gálos Mihály Samu

Az éj csendes, éppen arravaló, hogy egy keserű élet titkait elmondassanak…

A regény a magyar kapitalizmus keletkezéstörténetének közismert szépirodalmi dokumentuma. Jókai Mór sokunk számára ma is az egyik legkedvesebb író, aki a romantika mögé bújtatta a valóságot. Rohanunk a tv elé, ha egy regénye filmváltozata van műsoron. Jókai ebben a számára legkedvesebb művében írta meg a modern ember csömörét, elvágyódását egy zavartalan szerelembe, egy romlatlan édenbe. Ki Timár Mihály? Jótevő vagy tolvaj, mások boldogságának elősegítője vagy a boldogság gyilkosa? A Miskolci Balett elkíséri önöket ebbe a világba!

Fotó: Gálos Mihály Samu

A balett csapata idén négy új táncossal bővült, Beatrice Besi, Mohácsi Bora, Theo Shirt és Amedeo D’aleo is szerepet kaptak az előadásban.