Egy remek üzleti érzékkel megáldott, fáradhatatlan vezető és a precíz, nyugodt szakmaiságot megtestesítő mentős (Plávenszki Béla és Takács Krisztián) találkozása: így indult nyolc évvel ezelőtt a Zemplén Mentőszolgálat története. Egy olyan ötlet, amiről akkor még nem is sejtették, hogy sok befektetett munkával mekkorára nő. Ma már három mentőautóval és egy tizennégy fős, összetartó csapattal dolgoznak, és Borsod, Heves, Szabolcs és Hajdú vármegye legnagyobb rendezvényein is ott vannak, hogy vigyázzanak ránk.

Zemplén Mentőszolgálat: szakmaiság és rutin

A Zemplén Mentőszolgálat munkája rendkívül sokszínű. Míg egy sporteseményen a ficamok és sérülések, addig egy borfesztiválon az alkohol a nagy úr. A csapat minden helyzetre fel van készülve, legyen szó egy félrenyelt szilvásgombóc műfogással való eltávolításáról egy nyugdíjas találkozón, vagy egy kimerült maratonista ellátásáról a cél előtt. A siker kulcsa az utolérhetetlen mértékű szakmai tapasztalat és az a fajta empátia, ami elengedhetetlen ebben a hivatásban.

Több mint két évszázadnyi tapasztalat

Az egészségügyben szinte példa nélküli, hogy egy csapat nyolc éven keresztül szinte lemorzsolódás nélkül együtt maradjon. A Zemplén Mentőszolgálatnál ez a valóság. A titok az emberséges hozzáállás, a megbecsülés és a flexibilitás..

Ha összeadjuk a cég dolgozóinak releváns munkatapasztalatát, együttesen több mint két évszázadnyi tudást sűrítenek magukba. A csapatban csupa tapasztalt, sokszor magas pozícióban lévő szakember dolgozik. Ez a profizmus és a pontosan papírozott, precíz működés teszi lehetővé, hogy olyan speciális feladatokat is ellássanak, mint gyakorlatilag bármilyen esemény egészségügyi biztosítása és az őrzött betegszállítás.