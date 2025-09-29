szeptember 29., hétfő

Új autószalon nyílt Miskolcon – megérkezett a DONGFENG márka és a Mage modell

Címkék#modellkínálat#autószalon#DONGFENG

Miskolc autós életében új mérföldkőhöz érkeztünk: pénteken ünnepélyes keretek között adták át a Futó utca és a Sütő János utca kereszteződésében található, teljes körűen modernizált autószalont, amely mostantól a kínai DONGFENG márka hivatalos képviseleteként működik. Az esemény a Zenit-csoport újabb beruházásának eredménye, és egyben a város autós szolgáltatásainak bővülését is jelenti.

PR cikk

A Dongfeng a hatvanas évektől kezdve jelen van az autópiacon, és mára Kína egyik legismertebb autógyártójává vált. A cég modelljei világszerte népszerűek a magas felszereltségüknek, modern technológiájuknak és szigorú biztonsági követelményeiknek köszönhetően. A márka egyik legnagyobb erőssége, hogy olyan extrákat kínál alapfelszereltségként, amelyeket más gyártók gyakran csak felár ellenében biztosítanak.

A miskolci szalon nemcsak értékesítési pont, hanem teljes körű szervizközpont is. Az értékesítést és a szervizelést a Futó Autó végzi, míg a különféle bérleti konstrukciókat – legyen szó napi, havi vagy akár tartós bérletről – a Zenit-Auto Rent kínálja. Ez az együttműködés biztosítja, hogy a vásárlók minden igényükre komplex megoldást kapjanak, akár új autó vásárlásáról, akár rugalmas bérleti formáról van szó.

A szervizszolgáltatások ugyanakkor nem korlátozódnak kizárólag a Dongfeng modellekre. A telephely márkafüggetlen szervizként is működik, így bármilyen autótípust fogadnak. Az ügyfelek igénybe vehetik a műszaki vizsgáztatást, a gyorsszervizt, a gumicserét és számos egyéb karbantartási szolgáltatást is. 

A Dongfeng modellkínálata széles: a kompakt városi autóktól kezdve a családi modelleken át a nagyméretű SUV-okig minden kategóriában kínál megoldást. A gyártó portfóliójában a teljesítmény skála is rendkívül széles: a járművek 150 lóerőtől egészen 800 lóerőig terjedő benzines, hibrid és elektromos motorváltozatokkal érhetők el, így a hétköznapi közlekedéstől a dinamikus vezetési élményig minden igényt kielégítenek.

Az autókhoz járó 5 éves garancia hosszú távú biztonságot nyújt a vásárlóknak, hiszen a legtöbb főegységre és alkatrészre vonatkozik. Ez különösen fontos szempont a tudatos vásárlók számára, akik nemcsak új autót keresnek, hanem megbízható, hosszú távú partnert is.

A pénteki megnyitó különlegessége volt, hogy bemutatkozott a márka új zászlóshajója, a Dongfeng Mage. Ez a modell nemcsak a kedvező bevezető árával (már 9.940.000 forint bruttótól) keltett figyelmet, hanem a kiemelkedő felszereltségével is. Az alapárban megtalálható az automata váltó, a bőrbelső, a panorámatető, az elektromos csomagtérnyitás és a nagyméretű LCD kijelző is. Ezek a prémium megoldások új perspektívát nyújtanak az autózás szerelmeseinek, miközben a Mage a városi crossover kategóriában is kiemelkedő alternatívát kínál.

A megújult miskolci szalon megnyitása így egyszerre jelent új lehetőséget a vásárlóknak, akik mostantól egy világszerte ismert márka modelljei közül válogathatnak, és a helyi autósoknak is, akik egy modern, teljes körű szolgáltatásokat nyújtó központtal gazdagodnak.

További információ és kapcsolatfelvételi lehetőség a dongfengmiskolc.hu weboldalon található.

 

