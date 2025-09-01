szeptember 1., hétfő

1 órája

Természet, nyugalom és horgászkalandok a Bükk ölelésében: ez Varbó

Címkék#PR cikk#Varbó#Borsod-Abaúj-Zemplénben#ékszerdoboz

A festői Bükk ölelésében mint egy ékszerdoboz terül el Varbó. Tavának kristálytiszta vizében gazdag halállomány rejtőzik. A tóparti rönkházakban a horgászat után pedig a pihenés is élmény.

PR cikk
Természet, nyugalom és horgászkalandok a Bükk ölelésében: ez Varbó

Varbó Borsod-Abaúj-Zemplénben, Miskolctól mindössze 25 kilométerre található, a Bükk hegység északi lejtőjén, erdős környezetben. A település külterületének jelentős része a Bükki Nemzeti Parkhoz tartozik, amely minden évszakban lenyűgöző természeti látványt kínál a látogatóknak.

A község egyik legnagyobb vonzereje a Varbói Víztározó – közismertebb nevén a Varbói Tó –, amely gazdag és gondosan telepített halállománnyal várja a horgászokat. A tóban főként ponty él, de megtalálhatóak keszeg- és kárászfélék, süllő, valamint harcsa is. A kifogott halak jó minőségét a tavat tápláló kristálytiszta bükki forrásvíz biztosítja.

A Varbó önkormányzata által üzemeltetett tóparti szálláshely két rönkházból áll. A nagyobb épület 39 férőhellyel, közösségi térrel, három szállóegységgel – egységenként két szoba, zuhanyzós fürdőszoba és WC – várja a vendégeket. A kisebb, 5 férőhelyes rönkház két szobával, konyhával, zuhanyfülkével, mosdóval és fedett terasszal kínál zavartalan pihenést a nyugalmat kereső családoknak.

A szálláshely szolgáltatásai közé tartozik a szabadtéri főzési lehetőség – szalonnasütő, grillsütő, kemence –, ingyenes wi-fi, dézsafürdő, strandröplabda-pálya, valamint igény szerint meleg étkeztetés.

Sok szeretettel várják a természet, a horgászat és a nyugodt kikapcsolódás szerelmeseit.

További információ: www.varbo.hu vagy a 06-48/521-008; 06-30/494-0526 telefonszámokon.
Horgászati lehetőségekről érdeklődni: 06-30/458-0080.

 

 

