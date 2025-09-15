Szeptember végén jön a Jabil 1/3 Maraton

Az utóbbi években hagyományossá vált és kedvelt sportesemény versenyközpontját a JABIL Circuit Magyarország Kft. parkolójában (Huszár Andor út 1.) jelölik ki a rendező Tiszaújvárosi Triatlon Klub munkatársai.

Mint azt Farkas Zoltán főszervezőtől megtudtuk, az amatőr és profi sportolók felkészültségüktől függően a 3,5 km-es (1 kör), a 7 km-es (2 kör), vagy a 14 km-es (4 kör) táv közül választhatnak. Minden futó csak egy távon indulhat!

A rendkívül kedvező előnevezésre szeptember 25-ig van lehetőség a www.sportorigo.com oldalon. A nevezési díjat csak bankkártyával lehet kifizetni.

A Jabil Circuit Magyarország Kft. dolgozói részére a nevezés ingyenes, de a nevezési felületen nekik is regisztrálniuk kell. A tiszaújvárosi lakosok számára a szervezők 50%-os nevezési kedvezményt biztosítanak. 2025. szeptember 26-tól a nevezésre csak a verseny napján, a versenyközpontban lesz lehetőség.

A közösségi sport ünnepe

Vállalatunk több mint egy évtizede büszke támogatója a Jabil 1/3 Maratonnak, amely az évek során jóval többé vált, mint egy egyszerű futóverseny

– fogalmazott Almási Balázs gyárigazgató-helyettes.

Ez a nap a közösségi sport ünnepe, amikor kollégáink és a város lakói – akár lelkes amatőrök, akár tapasztalt sportolók – együtt élhetik át a mozgás örömét és céljaik elérésének sikerét. Izgatottan várjuk az idei 1/3 Maratont, ami méltó lezárása lesz a mögöttünk álló, mozgalmas nyárnak. Bízunk abban, hogy idén is sokan állnak velünk a rajtvonalhoz!

Minden célba érkező a verseny emblémájával ellátott kulacsot kap ajándékba. A távok egyikét teljesítő JABIL Circuit Magyarország Kft. dolgozók és a további résztvevők között értékes ajándékokat sorsolnak ki a helyszínen.