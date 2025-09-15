szeptember 15., hétfő

1 órája

Szeptember végén jön a Jabil 1/3 Maraton

Címkék#sportesemény#atlétika#futóverseny

A JABIL 1/3 Maraton elnevezésű utcai futóversenyt szeptember 28-án, vasárnap rendezik meg Tiszaújvárosban. A három egyéni távra szeptember 25-ig tart a kedvezményes előnevezés.

PR cikk
Szeptember végén jön a Jabil 1/3 Maraton

Fotó: Munkacsi Peter

Az utóbbi években hagyományossá vált és kedvelt sportesemény versenyközpontját a JABIL Circuit Magyarország Kft. parkolójában (Huszár Andor út 1.) jelölik ki a rendező Tiszaújvárosi Triatlon Klub munkatársai.

Mint azt Farkas Zoltán főszervezőtől megtudtuk, az amatőr és profi sportolók felkészültségüktől függően a 3,5 km-es (1 kör), a 7 km-es (2 kör), vagy a 14 km-es (4 kör) táv közül választhatnak. Minden futó csak egy távon indulhat!

A rendkívül kedvező előnevezésre szeptember 25-ig van lehetőség a www.sportorigo.com oldalon. A nevezési díjat csak bankkártyával lehet kifizetni.

A Jabil Circuit Magyarország Kft. dolgozói részére a nevezés ingyenes, de a nevezési felületen nekik is regisztrálniuk kell. A tiszaújvárosi lakosok számára a szervezők 50%-os nevezési kedvezményt biztosítanak. 2025. szeptember 26-tól a nevezésre csak a verseny napján, a versenyközpontban lesz lehetőség.

 

A közösségi sport ünnepe

Vállalatunk több mint egy évtizede büszke támogatója a Jabil 1/3 Maratonnak, amely az évek során jóval többé vált, mint egy egyszerű futóverseny

– fogalmazott Almási Balázs gyárigazgató-helyettes. 

Ez a nap a közösségi sport ünnepe, amikor kollégáink és a város lakói – akár lelkes amatőrök, akár tapasztalt sportolók – együtt élhetik át a mozgás örömét és céljaik elérésének sikerét. Izgatottan várjuk az idei 1/3 Maratont, ami méltó lezárása lesz a mögöttünk álló, mozgalmas nyárnak. Bízunk abban, hogy idén is sokan állnak velünk a rajtvonalhoz!

Minden célba érkező a verseny emblémájával ellátott kulacsot kap ajándékba. A távok egyikét teljesítő JABIL Circuit Magyarország Kft. dolgozók és a további résztvevők között értékes ajándékokat sorsolnak ki a helyszínen.

További információ: 

Tiszaújvárosi Triatlon Klub, 

tel: +36 30 645-2746, +36 30 246-2528,; 

e-mail: [email protected]

www.tiszatriatlon.hu

 

 

 

