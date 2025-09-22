Nagyok az alkuk a miskolci ingatlanpiacon, és az Otthon Start is csak mérsékelt áremelkedést hozhat

Míg 2024-ben még élénk volt a kereslet a miskolci ingatlanpiacon az otthonfelújítási támogatás és kedvezményes hitelek miatt, addig 2025 elejére ez a lendület érezhetően alábbhagyott. 2025 tavaszától alkupozícióba kerültek a vevők: a túlárazott hirdetések miatt sok lakás egyre hosszabb ideig maradt a piacon - foglalta össze az elmúlt hónapok változásait Petrovics Edina, a Duna House Miskolc Belváros irodájának vezetője.

A nagyvárosok között a középmezőnyben vannak a Miskolci árak

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) első negyedéves adatai alapján 2024-ben 14,6 százalékos áremelkedésre került sor a város ingatlanpiacán. Ezzel Miskolc a nagyvárosok átlagát tekintve a középmezőnybe került. A használt ingatlanok árai azonban még így is csak 453 ezer forintnál jártak négyzetméterenként az első negyedévben. Ami azt jelenti, hogy változatlanul a legolcsóbb magyarországi városok közé tartozik Miskolc.

Petrovics Edina arra hívta fel a figyelmet, hogy még mindig jellemzők a jelentős mértékű alkuk: míg országosan legfeljebb 5–10 százalékos alkukról beszélhettünk, addig Miskolcon a 10–25 százalékot is elérhette az alku mértéke 2025 első félévében, elsősorban persze a túlárazott lakásoknál. Ezzel szemben a jó állapotú, felkapott városrészekben lévő lakásoknál minimális az alku, és gyorsan el is kelnek ezek az ingatlanok.

Összességében viszont még mindig a stagnálás jellemzi az ingatlanpiacot Miskolcon. Azt lehet látni, hogy a meghirdetett ingatlanok gyakran túlárazottak, a tényleges adásvételi árak ezeknél jóval alacsonyabbak, és az elmúlt hónapokban ráadásul még nőtt is a különbség a hirdetési és az értékesítési árak között.

Ilyen ingatlanárakra lehet most számítani

A szakértő szerint a valós tranzakciós árakat tekintve a nyár végére a belvárosi paneleknél 380–420 ezer forintos négyzetméterárak alakultak ki, de a felújítottakért akár 600 ezer forintot is megadtak a vevők. A családi házak a kertvárosban 700–900 ezer forintos négyzetméteráron keltek el, viszont Miskolctapolcán a prémium kategóriába tartozó ingatlanokért akár 1 millió forintos négyzetméterárat is elkérhettek.