Nagyok az alkuk a miskolci ingatlanpiacon, és az Otthon Start is csak mérsékelt áremelkedést hozhat
Az ország egyik legolcsóbb nagyvárosi ingatlanpiacán, Miskolcon a túlárazások miatt sok lakást hosszú ideig kell hirdetni, ráadásul a tényleges értékesítési árak egyre inkább elszakadnak a hirdetési áraktól. Habár összességében drágultak az ingatlanok Miskolcon is, de az Otthon Start a szakértő szerint csak visszafogott hatást válthat ki.
Forrás: iStock
Míg 2024-ben még élénk volt a kereslet a miskolci ingatlanpiacon az otthonfelújítási támogatás és kedvezményes hitelek miatt, addig 2025 elejére ez a lendület érezhetően alábbhagyott. 2025 tavaszától alkupozícióba kerültek a vevők: a túlárazott hirdetések miatt sok lakás egyre hosszabb ideig maradt a piacon - foglalta össze az elmúlt hónapok változásait Petrovics Edina, a Duna House Miskolc Belváros irodájának vezetője.
A nagyvárosok között a középmezőnyben vannak a Miskolci árak
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) első negyedéves adatai alapján 2024-ben 14,6 százalékos áremelkedésre került sor a város ingatlanpiacán. Ezzel Miskolc a nagyvárosok átlagát tekintve a középmezőnybe került. A használt ingatlanok árai azonban még így is csak 453 ezer forintnál jártak négyzetméterenként az első negyedévben. Ami azt jelenti, hogy változatlanul a legolcsóbb magyarországi városok közé tartozik Miskolc.
Petrovics Edina arra hívta fel a figyelmet, hogy még mindig jellemzők a jelentős mértékű alkuk: míg országosan legfeljebb 5–10 százalékos alkukról beszélhettünk, addig Miskolcon a 10–25 százalékot is elérhette az alku mértéke 2025 első félévében, elsősorban persze a túlárazott lakásoknál. Ezzel szemben a jó állapotú, felkapott városrészekben lévő lakásoknál minimális az alku, és gyorsan el is kelnek ezek az ingatlanok.
Összességében viszont még mindig a stagnálás jellemzi az ingatlanpiacot Miskolcon. Azt lehet látni, hogy a meghirdetett ingatlanok gyakran túlárazottak, a tényleges adásvételi árak ezeknél jóval alacsonyabbak, és az elmúlt hónapokban ráadásul még nőtt is a különbség a hirdetési és az értékesítési árak között.
Ilyen ingatlanárakra lehet most számítani
A szakértő szerint a valós tranzakciós árakat tekintve a nyár végére a belvárosi paneleknél 380–420 ezer forintos négyzetméterárak alakultak ki, de a felújítottakért akár 600 ezer forintot is megadtak a vevők. A családi házak a kertvárosban 700–900 ezer forintos négyzetméteráron keltek el, viszont Miskolctapolcán a prémium kategóriába tartozó ingatlanokért akár 1 millió forintos négyzetméterárat is elkérhettek.
Újépítésű ingatlanokból eközben szerény a választék, és ezen belül is inkább egyedi, kertvárosi házak épülnek, nem pedig társasházi lakások. Ebben a szegmensben a négyzetméterárak 700–900 ezer forint környékén alakulnak.
A legkeresettebbek még mindig az 50–70 négyzetméteres lakások, elsősorban belvárosban és az egyetem közelében, de a kertvárosi, családi házas övezetek - Miskolctapolca, Martin-kertváros, Bodótető környéki családi házak - is vonzóak a családok számára, akik elsősorban támogatás igénybevételével vásárolni. A befektetők pedig a kisebb garzonokat és kétszobás lakásokat keresik a bérbeadási lehetőség miatt.
Azt azonban érdemes tudni, hogy Miskolcon kevesebb befektető aktív, mint országosan. A város ingatlanpiacán inkább a lakhatási céllal vásárlók vannak jelen. Emellett az is megfigyelhető, hogy a miskolci befektetők inkább vásárolnak, mint eladnak, ami a szakértő szerint azt jelzi, hogy nem a spekuláció, hanem a tartós hozam a céljuk.
Dráguló albérletek
Miskolcon a bérleti díjak is alacsonyabbak az országos átlagnál, annak ellenére, hogy 2024 és 2025 között jelentősebb, mintegy 20 százalékos drágulás következett be. Így 100 ezer forint környékéről 120-130 ezer forintra emelkedett az átlagos bérleti díj, rezsi nélkül. Garzonokat már 110 ezer forintos havidíjért is lehet bérelni a városban, a kétszobás, jó állapotú lakások 130–150 ezer forintba kerülnek havonta a bérlőknek, míg egy új, modern lakásért akár 160–170 ezer forintot is elkérhet a tulajdonosa egy hónapra.
A szakértő várakozásai szerint a bérleti díjaknál további áremelkedés várható a diákok és a szűkös kínálat miatt. És habár az eladó ingatlanoknál is nőni fognak az értékesítési árak az elkövetkező hónapokban - többek között a fix 3%-os hitel miatt -, Miskolcon a helyi adottságok miatt ez valószínűleg az országosnál mérsékeltebb, 5–8 százalékos lehet. Kivételt talán csak a prémium lokációk jelentenek, ahol ennél nagyobb drágulásra lehet számítani.
Durván veri a piaci hiteleket az Otthon Start
A fix 3 százalékos hitel lényegesen kedvezőbb a 6-8 százalékos kamattal igényelhető piaci lakáshiteleknél. A maximális hitelösszeg 50 millió forint, a leghosszabb futamidő pedig 25 év lehet, ebben az esetben a havi törlesztő kicsivel több mint 237 000 forint.
A jogosultak köre is viszonylag tág, hiszen nincs életkori megkötés, mint ahogy nem elvárás a házasság és a gyerekvállalás sem. Általános szabály ugyanakkor, hogy nem lehet az igénylőnek 50 százalékot meghaladó tulajdoni hányada belterületi lakóingatlanban, de ez alól is van egy sor mentesség, így ez sem feltétlenül kizáró ok.
Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint az Otthon Start sikere annak is köszönhető, hogy ezzel akár 10 százalékos önerővel is lehet ingatant vásárolni. A többség számára pedig éppen a szükséges önerő előteremtése jelenti a legnagyobb nehézséget. A 3 százalékos hitel ráadásul kombinálható egyéb támogatott konstrukciókkal is, így például CSOK Plusz, Falusi CSOK vagy éppen babaváró hitel mellé is igényelhető.
Van bank, ahol akár 360 000 forintot is kaphat egy Otthon Start igénylő
Bár az Otthon Start lakáshitel kondícióit és jogosultsági feltételeit kormányrendelet szabályozza, az egyes bankoknak is van mozgásterük. Ezzel élnek is, akciókkal, kedvezményekkel igyekeznek magukhoz csábítani a potenciális igénylőket. Ezek közül mutatunk be néhányat.
Az Erste Banknál az Otthon Start igénylésekor akár 360 000 forint jóváírást lehet kapni, több részletben. Az első 200 000 forinthoz az szükséges, hogy az adós vagy az adóstárs rendelkezzen „aktív” számlával (azaz olyan lakossági bankszámlával, amelyre havonta bármilyen összegű jóváírás érkezik, például fizetés), és a hitel futamideje alatt meg is tartsa azt.
Ezen felül további jóváírások is elérhetők. 40 000 forintot kap az, aki a fedezetül szolgáló ingatlanra Union lakásbiztosítást köt az Erste internetbanki vagy mobilalkalmazási felületén, és legalább a futamidő első három évében fenntartja a biztosítást. Ugyancsak 40 000 forint jár azoknak, akik Erste Védelem Jelzáloghitel Törlesztési Biztosítást kötnek és legalább három évig fenntartják, valamint az új ügyfélként nyitott számlák esetében is ugyanez az összeg jár. Így új bankszámla nyitásával további 40 000 forint szerezhető, összesen akár 360 000 forint jóváírás formájában.
A Gránit Bank 200 000 forint jóváírást biztosít az adós számláján, ha a hitelkérelem legkésőbb 2025. november 30-ig befogadásra, és 2025. december 31-ig folyósításra kerül. Ezen felül a bank a hiteligényléshez kapcsolódó díjak körülbelül 140 000 forint összegét elengedi vagy visszatéríti a folyósításkor. A kedvezmények igénybevételéhez az adós(ok)nak vállalniuk kell, hogy havonta legalább 250 000 forint jövedelmet utalnak a Gránit Banknál vezetett számlájukra a teljes futamidő alatt. További 40 000 forint jóváírást kaphat az, aki új számláját szelfivel nyitja meg, aktivált mobilbank és bankkártyás vásárlás mellett.
A Gránit Bank egyre intenzívebben építi be a mesterséges intelligenciát a mindennapi működésbe, hogy gyorsabbá és hatékonyabbá tegye szolgáltatásait. A „Gránit Guru” nevű AI-chatbot készséggel válaszol minden hitellel kapcsolatos kérdésre, így az Otthon Start programról is azonnal információt ad az ügyfeleknek. Emellett az AI a jelzáloghitel-kérelmek feldolgozásában is részt vesz, lerövidítve az ügyintézési időt és tehermentesítve a bank munkatársait.
Az MBH Banktól 1 darab 100 000 forint értékű MOL ajándékkártyát kaphat az adós, amennyiben a hitelösszeg legalább 10 millió forint, valamint igényléskor a megadott bankszámlák valamelyikével - MBH Prémium Számlacsomag, MBH Kiemelt Partner Számlacsomag, MBH Partner Plusz Számlacsomag vagy MBH Kedvezmény Plusz Számlacsomag - rendelkezik, és azt a futamidő alatt fenntartja. Feltétel még, hogy a hitelhez kapcsolódó lakossági fizetési számlára havonta legalább 350 000 forint jóváírás érkezzen a hitel futamideje alatt, valamint a hitelből finanszírozott ingatlanra a CIG Pannónia Biztosítónál kössön lakásbiztosítási szerződést az adós, amit ráadásul a hitel teljes futamideje alatt meg kell tartania.
Az UniCredit Bank visszatéríti az ügyfél számlájára az egyhavi törlesztőrészlet összegét, minimum 100 000 forintot, amennyiben a hitelkérelmet legkésőbb 2025. november 30-ig benyújtják, és a hitelt legkésőbb 2026. május 31-ig folyósítják.
A szintén 3 százalék alatti kamattal versenyző CIB Banktól akkor kap az adós 200 000 forint jóváírást, ha a 2025. október 31-ig hiánytalanul befogadott hitelkérelem alapján a pénzintézet 2025. december 31-ig folyósítja a hitelt. Itt egyéb feltétel nincs.
A MagNet Bank, amely utolsóként csatlakozott az Otthon Start programhoz, 100 000 forint értékű IKEA e-utalványt kínál az igénylőknek. A kedvezmény feltétele, hogy a felvett hitel legalább 10 millió forint legyen, az ügyfél rendelkezzen MagNet számlával, az igénylés közvetlenül a banknál történjen, és a kérelmet 2025. december 31-ig befogadják.