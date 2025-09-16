szeptember 16., kedd

1 órája

Miskolci Piknik – A nagyszínpad menüje ínyenceknek

A belváros közepén álló nagyszínpad idén tényleg a város ritmusát adja: péntektől vasárnapig egymás után érkeznek a nagy nevek, estére közös éneklés, későre tánctér.

Miskolci Piknik – A nagyszínpad menüje ínyenceknek

Az időpontok egyszerűek, a hangulat adott – íme, hogyan épül fel a három este. (A részletes percre bontott beosztás a fesztivál programtábláján érhető el.) III. Miskolci Piknik

Péntek – finom étvágygerjesztők, legendás főfogások

Pénteken 19:00-kor Dánielfy nyitja a főműsort: tavasszal már csinált teltházas estet Miskolcon, ami jól jelzi, szívesen érkezik vendégségbe hozzánk a Szinva partjára. A Pikniken nagy slágerekre és közvetlen, „közel jön a színpad” hangulatra lehet számítani. 

 

21:50-től Geszti hozza a „Geszti Sixty” esszenciáját: Rapülők–Jazz+Az korszakok, könnyed standupos átvezetésekkel és a Parkban idén nyáron is futó AI-vizuálokkal – egy profi, pörgős, fesztiválkompatibilis pop-showt. 

 

Az éjszakát 23:20-tól Náksi zárja: biztos kézzel épített dance-klasszikusok, feszes tempó és nagy közös refrének – tipikus „tele a tér, megy a tánc” zárás. 

Szombat – örökzöld ínyencségek, ahogy a szüleink is csinálták

Szombaton 19:45-kor Korda György és Balázs Klári érkezik: a páros számos nagy szabadtéri koncertet idén nyáron is, a friss „All In” turné lendületével érkezik – örök slágerek, kitűnő anekdoták, közvetlen humor. 

 

22:00-tól TNT veszi át a színpadot: a tavaszi MVM Dome-show a 30 éves jubileumról szólt, szeptember 5-én pedig Siófokon is nyárzárót húztak – innen érkezik a friss koncertforma a Piknikre, tele „refrén-ordítós” közönségkedvencekkel. 

Vasárnap – retró uzsonnaidő és trendi vacsi

Vasárnap 16:00-kor Krisz Rudi melegít: idén tavasszal új dallal jelentkezett, miközben a nyár végén több nagy bulin is fellépett – ez a retrós-popos csillogás jó átvezetés az esti zárás felé. 

 

A Pikniket 18:30-tól Punnany Massif zárja: a pécsi társaság a fesztiválok kihagyhatatlan kedvence– várhatóan a nyári energiaszinttel érkeznek a miskolci fináléra is. 

