Milliós pénzcsapok nyíltak, hogy korszerűsítse vállalkozását

Pályázatok terén nyújt átfogó szakmai segítséget a miskolci székhelyű Vad Projektmenedzsment Kft., amely a pályázatírás kezdeti lépéseitől egészen a projektzárásig végigkíséri ügyfeleit.

„A célunk, hogy ügyfeleinknek ne kelljen egyedül eligazodniuk a pályázati rendszerben, és a lehető legnagyobb eséllyel valósíthassák meg fejlesztéseiket” – hangsúlyozza Vad Sándor ügyvezető-tulajdonos. A cég nemcsak a dokumentáció összeállítását és a költségvetés tervezését végzi, hanem részt vesz az egyeztetéseken, képviseli az ügyfeleket a helyszíni ellenőrzéseken is, és szükség esetén kapcsolatot tart a tervezőkkel.

Új pályázati lehetőségek, ahol most érdemes lépni

Izgalmas lehetőségek nyíltak azoknak, akik korszerűsítenék vállalkozásukat, növelnék energiafüggetlenségüket vagy fenntarthatóbb módon szeretnének gazdálkodni. Vad Sándor szerint négy kiemelt pályázati kiírásra érdemes most odafigyelni.

Idén ősszel lehetőség nyílik újra támogatási kérelmet beadni az élelmiszer feldolgozó üzemeknek is, akik korszerűsíteni szeretnék eszközparkjukat, felújításban gondolkodik vagy éppen napelemes rendszer telepítését tervezi. Vad Sándor új pályázati kiírásokra hívta fel a figyelmet, amelyek között a mikro-, kis- és középvállalkozások éppúgy megtalálhatják a számukra megfelelő lehetőséget, mint az élelmiszeriparban tevékenykedő vállalkozók.

A fentieken felül még mindig aktuálisak a kimondottan vidéki térségben működő vállalkozásokoknak kiírt LEADER pályázatok

Tanyás térségek fejlesztése – közel teljes támogatás napelemes rendszerekre

A pályázat akár 95 százalékos támogatást kínál 12–25 millió forint között. Támogatja a napelemes rendszerek telepítését, hálózatra csatlakozását, vízellátást vagy szennyvízkezelés kiépítését. A Vad Projektmenedzsment Kft. a Peka Solar Kft.-vel együttműködve gyors és sikeres pályázatmegvalósítást biztosít.

A mezőgazdaságban dolgozó fiatalok számára kiemelten fontos a a gazdaság átadására vonatkozó támogatás, melyben akár 40 millió forintos támogatás is elérhető. Azoknak, akik agrárvégzettséggel rendelkeznek és hosszú távra terveznek a mezőgazdaságban, ez a lehetőség biztos alapot nyújthat vállalkozásuk elindításához.