2 órája
Milliós pénzcsapok nyíltak, hogy korszerűsítse vállalkozását
A fenntartható fejlődés és az energiahatékonyság ma már nemcsak divatos hívószavak, hanem egyre inkább a gazdálkodás és a vállalkozásfejlesztés kulcstényezői. Az agrár- és vidékfejlesztési támogatások olyan lehetőségeket kínálnak, amelyekkel a vállalkozások modernizálhatják működésüket, csökkenthetik költségeiket és növelhetik versenyképességüket. Ugyanakkor a pályázati rendszer gyakran bonyolult, szigorú feltételekkel és összetett adminisztrációval jár, így sokan már a kezdeteknél elakadnak.
Pályázatok terén nyújt átfogó szakmai segítséget a miskolci székhelyű Vad Projektmenedzsment Kft., amely a pályázatírás kezdeti lépéseitől egészen a projektzárásig végigkíséri ügyfeleit.
„A célunk, hogy ügyfeleinknek ne kelljen egyedül eligazodniuk a pályázati rendszerben, és a lehető legnagyobb eséllyel valósíthassák meg fejlesztéseiket” – hangsúlyozza Vad Sándor ügyvezető-tulajdonos. A cég nemcsak a dokumentáció összeállítását és a költségvetés tervezését végzi, hanem részt vesz az egyeztetéseken, képviseli az ügyfeleket a helyszíni ellenőrzéseken is, és szükség esetén kapcsolatot tart a tervezőkkel.
Új pályázati lehetőségek, ahol most érdemes lépni
Izgalmas lehetőségek nyíltak azoknak, akik korszerűsítenék vállalkozásukat, növelnék energiafüggetlenségüket vagy fenntarthatóbb módon szeretnének gazdálkodni. Vad Sándor szerint négy kiemelt pályázati kiírásra érdemes most odafigyelni.
Idén ősszel lehetőség nyílik újra támogatási kérelmet beadni az élelmiszer feldolgozó üzemeknek is, akik korszerűsíteni szeretnék eszközparkjukat, felújításban gondolkodik vagy éppen napelemes rendszer telepítését tervezi. Vad Sándor új pályázati kiírásokra hívta fel a figyelmet, amelyek között a mikro-, kis- és középvállalkozások éppúgy megtalálhatják a számukra megfelelő lehetőséget, mint az élelmiszeriparban tevékenykedő vállalkozók.
A fentieken felül még mindig aktuálisak a kimondottan vidéki térségben működő vállalkozásokoknak kiírt LEADER pályázatok
Tanyás térségek fejlesztése – közel teljes támogatás napelemes rendszerekre
A pályázat akár 95 százalékos támogatást kínál 12–25 millió forint között. Támogatja a napelemes rendszerek telepítését, hálózatra csatlakozását, vízellátást vagy szennyvízkezelés kiépítését. A Vad Projektmenedzsment Kft. a Peka Solar Kft.-vel együttműködve gyors és sikeres pályázatmegvalósítást biztosít.
A mezőgazdaságban dolgozó fiatalok számára kiemelten fontos a a gazdaság átadására vonatkozó támogatás, melyben akár 40 millió forintos támogatás is elérhető. Azoknak, akik agrárvégzettséggel rendelkeznek és hosszú távra terveznek a mezőgazdaságban, ez a lehetőség biztos alapot nyújthat vállalkozásuk elindításához.
Miért fontos a szakértői támogatás?
A pályázatok előkészítése és lebonyolítása nemcsak időigényes, de nagy odafigyelést is igényel. A megfelelő projekttervezés, a költségvetés pontos kidolgozása és a szigorú határidők betartása jelentősen növeli a siker esélyét. Aki beruházna vagy fejlesztene, annak érdemes mielőbb lépni, hiszen a jól előkészített projektek nemcsak támogatást nyerhetnek, de hosszú távon is megalapozhatják a vállalkozás stabil működését.