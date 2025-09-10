Megújul a Miskolci Piknik – szeptemberben új ízekkel, új ritmusban lüktet a belváros

Az alapötlet továbbra is egyszerű, mégis vonzó: egy kellemes belvárosi séta mentén felfűzött, sokszínű élménycsomag, ahol minőségi ételek, élőzene és a közösségi együttlét természetes módon találkozik. Ez a Piknik lényege – most egy kicsit másként, frissebben, színesebben.

Új terek, új ritmus

A leglátványosabb változás a térkép: a nagyszínpad most először a Villanyrendőrnél kap helyet, ezzel a város egyik legforgalmasabb pontja válik a zenei élet középpontjává. De nem ez az egyetlen újdonság: bekapcsolódik a Hősök tere a Berze színpaddal együtt, a SOHO és az Erzsébet tér is – mind saját hangulattal, saját programokkal.

A Szent István téren a Márkák Randevúja nevú autókiállítás várja a négykerekűek iránt érdeklődőket, az Erzsébet térre a Decathlon visz mozgásra csábító élményeket. A különböző helyszínek között sétálva minden sarkon új impulzus vár: élőzene, utcazenészek, DJ-k, főzőshow-k és finom illatok.

Koncertek – pop, nosztalgia és chill

A zenei kínálat idén is szélesre nyitja a kapukat: a Punnany Massif, Geszti Péter, TNT, Dánielfy, Krisz Rudi, valamint Korda György és Balázs Klári gondoskodnak a nagy pillanatokról. A napközbeni és esti sávokat DJ-k és utcazenészek töltik meg laza, piknikhangulatú zenékkel.

És közben érdemes felfedezni a kisebb színpadokat is: a Berze, a SOHO vagy a Hősök tere helyszínein akusztikus fellépések, izgalmas helyi zenekarok és hangulatos chill-szettek váltják egymást.

Ízek, illatok, látványfőzés – a Piknik lelke a gasztro

Az idei Piknik szíve egyértelműen a gasztronómia. Napközben több helyszínen is látványfőzések és kóstolók várják a látogatókat, sztárséfekkel és a régió legjobb éttermeivel. Rácz Jenő például egy különleges főzőshow-val érkezik, a Street Kitchen csapata pedig olyan ötleteket mutat be, amiket akár otthon is újraalkothatunk – persze jó pár kóstoló kíséretében.

A gasztrostandok között helyet kapnak olyan helyi kedvencek is, mint a Végállomás Bistro & Wine, a KARÁM Bor & Gasztro, az Édes Mádkám vagy a Leves és Burger. A kínálat laza, szerethető és minőségi – pont, amilyennek egy városi pikniknek lennie kell.