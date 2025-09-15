1 órája
Márkák Randevúja a Miskolci Pikniken
Audi, Renault, Volkswagen, Toyota, Honda, Suzuki, Škoda… A magyar utakon ezek a márkák mindennapos látványt nyújtanak. De mi történik akkor, ha egy hétvégére kiszakítjuk őket a szalonok világából, és a város szívében, egy barátságos, nyitott piknikhangulatban hozunk össze velük minden érdeklődőt?
Pontosan ez történik a szeptember 19–21. között megrendezésre kerülő Miskolci Pikniken, ahol a gasztronómia, a zene és a közösségi élmények mellett idén egy különleges program is helyet kapott: ez a Márkák Randevúja.
Autócsodák nyakkendő nélkül
A Márkák Randevúja ötlete Gerevich Dominik, a Circle of Motorsports egyik alapítójának fejéből pattant ki. A cél nem volt más, mint hogy az autómárkák és a vásárlók kapcsolatát egy sokkal emberibb, közvetlenebb közegbe helyezze. Miskolcon most először valósul meg ez az elképzelés: a Piknik egyik helyszínén márkafüggetlen találkozókéntsorakoznak fel a legnépszerűbb modellek, ahol bárki kérdezhet, nézelődhet, akár ki is próbálhatja a kiszemelt autót — mindezt nyakkendő, inggallér és feszengés nélkül.
Itt nem prospektusokkal bombáznak, és nincs „majd visszahívjuk” típusú ígéret. A szalonok formális hangulata helyett egy nyitott, barátságos tér várja az érdeklődőket, ahol az autók tényleg közelebb kerülnek a városhoz – és azokhoz, akik benne élnek.
Városi séta, márkák mentén
A Miskolci Piknik ideje alatt a város különböző terei tematikus programokkal telnek meg: gasztroélmények, chill koncertek, családi aktivitások és persze a Márkák Randevúja is szervesen illeszkedik ebbe a sétára fűzött fesztiválba. Nem kell messzire menni, nem kell regisztrálni vagy időpontot foglalni – elég, ha megállsz egy pillanatra, körbenézel, kérdezel, és ha úgy tartja kedved, beülsz egy autóba, ami talán a következő társad lesz a mindennapokban.
Egy új hagyomány születik?
Gerevich Dominik és társa, Gerevich Ferenc nem titkolják: hosszú távra terveznek. A céljuk, hogy a Márkák Randevúja ne egy egyszeri alkalom legyen, hanem egy országos mozgalom kezdete. Ha Miskolcon sikerrel debütál, a kezdeményezés hamarosan más megyeszékhelyeken is feltűnhet – újrapozicionálva azt, amit ma klasszikus autókereskedésnek hívunk. Nem mesterkélt értékesítési tereket álmodnak, hanem élő városi színtereket, ahol a márkák valóban találkozhatnak a közönséggel – úgy, ahogy a Circle of Motorsports is újrafogalmazza az autósport közösségi élményét.
A Piknik sokszínűsége, egy új színnel gazdagítva
A Miskolci Piknik mindig is a városi sokszínűségről szólt: étel, zene, mozgás, közösség. Most ehhez jön egy új, izgalmas szín: az autók világa, de kicsit másképp. A Márkák Randevúja nem tolakodó, nem hivalkodó – csak ott van, ahol lennie kell: a város szívében, emberek között, elérhetően, szerethetően.
Ha valaha is gondolkodtál azon, milyen lenne egy új autó, most nem kell hozzá más, csak egy könnyű séta a Piknik forgatagában.