szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

16°
+21
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

1 órája

Márkák Randevúja a Miskolci Pikniken

Címkék#Miskolci Piknik#PR cikk#program#autó

Audi, Renault, Volkswagen, Toyota, Honda, Suzuki, Škoda… A magyar utakon ezek a márkák mindennapos látványt nyújtanak. De mi történik akkor, ha egy hétvégére kiszakítjuk őket a szalonok világából, és a város szívében, egy barátságos, nyitott piknikhangulatban hozunk össze velük minden érdeklődőt?

PR cikk
 

Pontosan ez történik a szeptember 19–21. között megrendezésre kerülő Miskolci Pikniken, ahol a gasztronómia, a zene és a közösségi élmények mellett idén egy különleges program is helyet kapott: ez a Márkák Randevúja.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Autócsodák nyakkendő nélkül

A Márkák Randevúja ötlete Gerevich Dominik, a Circle of Motorsports egyik alapítójának fejéből pattant ki. A cél nem volt más, mint hogy az autómárkák és a vásárlók kapcsolatát egy sokkal emberibb, közvetlenebb közegbe helyezze. Miskolcon most először valósul meg ez az elképzelés: a Piknik egyik helyszínén márkafüggetlen találkozókéntsorakoznak fel a legnépszerűbb modellek, ahol bárki kérdezhet, nézelődhet, akár ki is próbálhatja a kiszemelt autót — mindezt nyakkendő, inggallér és feszengés nélkül.

Itt nem prospektusokkal bombáznak, és nincs „majd visszahívjuk” típusú ígéret. A szalonok formális hangulata helyett egy nyitott, barátságos tér várja az érdeklődőket, ahol az autók tényleg közelebb kerülnek a városhoz – és azokhoz, akik benne élnek.

 

Városi séta, márkák mentén

A Miskolci Piknik ideje alatt a város különböző terei tematikus programokkal telnek meg: gasztroélmények, chill koncertek, családi aktivitások és persze a Márkák Randevúja is szervesen illeszkedik ebbe a sétára fűzött fesztiválba. Nem kell messzire menni, nem kell regisztrálni vagy időpontot foglalni – elég, ha megállsz egy pillanatra, körbenézel, kérdezel, és ha úgy tartja kedved, beülsz egy autóba, ami talán a következő társad lesz a mindennapokban.

Egy új hagyomány születik?

Gerevich Dominik és társa, Gerevich Ferenc nem titkolják: hosszú távra terveznek. A céljuk, hogy a Márkák Randevúja ne egy egyszeri alkalom legyen, hanem egy országos mozgalom kezdete. Ha Miskolcon sikerrel debütál, a kezdeményezés hamarosan más megyeszékhelyeken is feltűnhet – újrapozicionálva azt, amit ma klasszikus autókereskedésnek hívunk. Nem mesterkélt értékesítési tereket álmodnak, hanem élő városi színtereket, ahol a márkák valóban találkozhatnak a közönséggel – úgy, ahogy a Circle of Motorsports is újrafogalmazza az autósport közösségi élményét.

 

A Piknik sokszínűsége, egy új színnel gazdagítva

A Miskolci Piknik mindig is a városi sokszínűségről szólt: étel, zene, mozgás, közösség. Most ehhez jön egy új, izgalmas szín: az autók világa, de kicsit másképp. A Márkák Randevúja nem tolakodó, nem hivalkodó – csak ott van, ahol lennie kell: a város szívében, emberek között, elérhetően, szerethetően.

Ha valaha is gondolkodtál azon, milyen lenne egy új autó, most nem kell hozzá más, csak egy könnyű séta a Piknik forgatagában.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu