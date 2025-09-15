Márkák Randevúja a Miskolci Pikniken

Pontosan ez történik a szeptember 19–21. között megrendezésre kerülő Miskolci Pikniken, ahol a gasztronómia, a zene és a közösségi élmények mellett idén egy különleges program is helyet kapott: ez a Márkák Randevúja.

Autócsodák nyakkendő nélkül

A Márkák Randevúja ötlete Gerevich Dominik, a Circle of Motorsports egyik alapítójának fejéből pattant ki. A cél nem volt más, mint hogy az autómárkák és a vásárlók kapcsolatát egy sokkal emberibb, közvetlenebb közegbe helyezze. Miskolcon most először valósul meg ez az elképzelés: a Piknik egyik helyszínén márkafüggetlen találkozókéntsorakoznak fel a legnépszerűbb modellek, ahol bárki kérdezhet, nézelődhet, akár ki is próbálhatja a kiszemelt autót — mindezt nyakkendő, inggallér és feszengés nélkül.

Itt nem prospektusokkal bombáznak, és nincs „majd visszahívjuk” típusú ígéret. A szalonok formális hangulata helyett egy nyitott, barátságos tér várja az érdeklődőket, ahol az autók tényleg közelebb kerülnek a városhoz – és azokhoz, akik benne élnek.

Városi séta, márkák mentén

A Miskolci Piknik ideje alatt a város különböző terei tematikus programokkal telnek meg: gasztroélmények, chill koncertek, családi aktivitások és persze a Márkák Randevúja is szervesen illeszkedik ebbe a sétára fűzött fesztiválba. Nem kell messzire menni, nem kell regisztrálni vagy időpontot foglalni – elég, ha megállsz egy pillanatra, körbenézel, kérdezel, és ha úgy tartja kedved, beülsz egy autóba, ami talán a következő társad lesz a mindennapokban.

Egy új hagyomány születik?

Gerevich Dominik és társa, Gerevich Ferenc nem titkolják: hosszú távra terveznek. A céljuk, hogy a Márkák Randevúja ne egy egyszeri alkalom legyen, hanem egy országos mozgalom kezdete. Ha Miskolcon sikerrel debütál, a kezdeményezés hamarosan más megyeszékhelyeken is feltűnhet – újrapozicionálva azt, amit ma klasszikus autókereskedésnek hívunk. Nem mesterkélt értékesítési tereket álmodnak, hanem élő városi színtereket, ahol a márkák valóban találkozhatnak a közönséggel – úgy, ahogy a Circle of Motorsports is újrafogalmazza az autósport közösségi élményét.