Gorilla ragasztók és PENOSIL tömítők a gyakorlatban – a Vasas Szerszám Központ tanácsai

Az építőiparban, barkácsolásban vagy akár az otthoni kisebb javítások során egy közös nevező mindig előkerül: a tartós és megbízható kötés, illetve a megfelelő szigetelés fontossága. Legyen szó fa, fém, műanyag vagy kő felületekről, a felhasználóknak olyan termékekre van szükségük, amelyek egyszerűen alkalmazhatók, mégis professzionális végeredményt garantálnak. Itt lépnek színre a Gorilla ragasztók és a PENOSIL tömítők – két márka, amely nemcsak nevet szerzett magának a piacon, hanem bizonyított is a gyakorlatban.

Miért Gorilla ragasztó?

A Gorilla név világszerte egyet jelent az extrém erős, tartós kötésekkel. A márka termékei széles választékban érhetők el: pillanatragasztók, univerzális ragasztók, epoxi és szerelési ragasztók.

Erő és tartósság – a ragasztás nemcsak azonnali, hanem hosszú távú megoldást nyújt.

– a ragasztás nemcsak azonnali, hanem hosszú távú megoldást nyújt. Sokoldalúság – fához, kerámiához, üveghez, műanyaghoz, bőr- és textilanyagokhoz egyaránt használható.

– fához, kerámiához, üveghez, műanyaghoz, bőr- és textilanyagokhoz egyaránt használható. Felhasználóbarát – gyors száradás, tiszta felhordás, könnyű adagolás.

Akár egy eltört széklábat szeretnénk megjavítani otthon, akár nagyobb barkácsprojekthez keresünk megoldást, a Gorilla ragasztó a biztos választás.

PENOSIL tömítők – professzionális védelem minden környezetben

A PENOSIL márka neve elsősorban a szigetelés és tömítés világában vált fogalommá. A termékpaletta szilikonokból, akril tömítőkből, poliuretán habokból és speciális ipari megoldásokból áll.

Rugalmasság és tartósság – a PENOSIL tömítők a hőtágulást és az időjárási hatásokat is hosszú távon bírják.

– a PENOSIL tömítők a hőtágulást és az időjárási hatásokat is hosszú távon bírják. Energiatakarékosság – a megfelelően alkalmazott tömítőanyag javítja az épület hő- és hangszigetelését.

– a megfelelően alkalmazott tömítőanyag javítja az épület hő- és hangszigetelését. Széles választék – a fürdőszoba penészálló szilikonjától a kültéri poliuretán habokig minden helyzetre találunk megoldást.

Egy jól kiválasztott és helyesen alkalmazott tömítőanyag nemcsak esztétikai előnyöket kínál, hanem hosszú távon csökkenti a karbantartási költségeket és energiát takarít meg.

Márkák, amelyekre bátran építhetünk

A Gorilla és a PENOSIL közös jellemzője a megbízhatóság és a felhasználó-központúság. Legyen szó otthoni hobbibarkácsolóról vagy ipari szakemberről, mindkét márka kínál olyan megoldásokat, amelyek időt, energiát és pénzt spórolnak. Keresd üzletünkben!