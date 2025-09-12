3 órája
EMSK Élmény- és Sportközpont Vidrakaland játszóház
A projekt kezdete: 2022.10.20.
A projekt fizikai befejezése: 2025.09.15.
Támogatás összege: 400 000 000 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
A projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00046
Encs életében mindig is fontos szerepet töltött be az uszoda épülete. 1980-as években lakossági összefogással (téglajegyek megvásárlásával) épült meg az akkor modern technológiával készült létesítmény. Rengeteg encsi és térségi fiatal itt tette meg az első karcsapásokat a vízben. Az úszásoktatás mellett, úszó szakosztály működött, versenyek, szabadidő és a szórakozás helyszíne volt. Aztán 2015-ben bezárásra került az épület, bízva abban, hogy hamarosan új uszoda épülhet a városunkban, ami 2022-ben meg is történt.
Az évek óta üresen álló volt uszodaépület sorsáról 2019-ben a lakosság közösen döntött az újonnan megválasztott Képviselő-testülettel: az épületet meg kell menteni, a közösség számára hasznos szabadidős tevékenységeket biztosítani, hogy a városban élők újra sajátjuknak tudhassák a lassan negyven éve részben lakossági támogatásokból megvalósult épületet. Ennek eredményeképpen 2022. januárjában nyújtotta be Encs Város Önkormányzata a TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések pályázati felhívásra a támogatási kérelmét, amelyben vállalta, hogy felújítja a használaton kívüli volt uszoda épületét, amelyben közcélokat szolgáló szabadidős létesítményt alakít ki szabadidős és sportolási lehetőségekkel, játszóházakkal. A támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesült, így a város 400 millió Ft támogatást kapott a projektötlet megvalósításra. Az épületben a kivitelezést követően többkorosztályos szabadidő eltöltését szolgáló létesítmény jön létre. A projekt célja, hogy az épület hasznosításával, új funkciókkal való megtöltésével a lakosok az alábbi új szolgáltatásokat tudják használni: kisgyermek és junior játszóház; szabadidős és sportolási tevékenységek; csocsó, billiárd, léghoki, ping-pong, társasjátékok, gyermekjátékok, és a következő időszakban több korosztály számára megfelelő további szabadidős tevékenységek.
A projekt hozzájárul az élhető települési környezet kialakításához; a szabadidő hasznos eltöltési lehetőségeinek javításához; a lakosság helyben maradásához; a vonzó, élhető, fenntartható település kialakításához; valamint
a használaton kívüli épületek újra hasznosításához. A projektben a műszaki tervezési feladatokat a Linea Recta Kft. végezte, a műszaki ellenőrzést a H.Q.C. Mérnökiroda Kft. látta el. A kivitelezést a JD Bau 2014 Kft. végezte bruttó 333 260 865 Ft forintért. Az eszközbeszerzés keretein belül a Z6 Sport Innováció Kft. 2025 januárjában le is szállította a szerződésben vállalt eszközöket (biliárdasztal, csocsó és léghoki) bruttó 2 870 200 forint értékben. Az IPS – Gyermekszem Kft. egyedi, beltéri épített játszóházai a belső kivitelezési munkákat követően tudtak bekerülni a helyükre, a játszóházak értéke bruttó 50 170 080 forint. Az eredeti belső elrendezéshez nem nyúltunk hozzá.
Városi Sportközpont Élményközpont és Vidrakaland játszóház
A kismedencébe került a 2-3 éveseknek való Totyogó játszóház, s mellé még egyéb játékokat is kirakunk a piciknek. A nagymedence egyik felében épült be a 4-12 éveseknek való Vidrakaland játékstruktúra, amely így 7,2 méter magasságból
is lecsúszhatnak a legbátrabbak. Ez egy igazi kalandpálya – dupla hosszú csúszdával, egy spirál csúszdával, akadály és egyensúly elemekkel, különböző mászó felületekkel és trambulinnal. A medence másik felét lefedtük, sportpadlóval borítottuk, amely így alkalmas lesz pl. ping-pongozásra, tornázni, szabadidős foglalkozásokra. Az emeleti galéria is megmaradt, ide pihenőteret álmodtunk meg és ide került fel a csocsó asztal és a léghoki.
Ezeken kívül rendelkezésre áll még 3 db helyiség (2 db 10 m2-es és 1 db 30 m2) különböző aktivitási formákra vagy civil szervezetek programjainak helyszínéül. A régi uszoda öltözőjének egy részéből alakítottuk ki a női – férfi és akadálymentes mosdókat. Az élményközpont épületrész új bejáratot kapott a Sportközpont bejáratától jobbra. Az élményközpontban 0-99 éves korig mindenkit várunk szeretettel! Célunk az, hogy a mostani szabadidős aktivitások mellett bővítsük a kínálatot, hogy Mindenki jól érezhesse magát nálunk!
Az élményközpont átadó ünnepségét 2025. augusztus 23-án tartottuk, egész délutánra változatos gyermekprogramokkal készültünk.
Az élményközpont pontos nyitvatartásáról és az igénybevehető szolgáltatásokról hamarosan tájékoztatást adunk!
További információkért kövessék a https://www.facebook.com/emsksportelmenykozpont oldalt!
EMSK Élmény- és Sportközpont
Encs, Gagarin u. 11.
A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül valósult meg.