EMSK Élmény- és Sportközpont Vidrakaland játszóház

A projekt kezdete: 2022.10.20. A projekt fizikai befejezése: 2025.09.15. Támogatás összege: 400 000 000 Ft Támogatás intenzitása: 100% A projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00046

Encs életében mindig is fontos szerepet töltött be az uszoda épülete. 1980-as években lakossági összefogással (téglajegyek megvásárlásával) épült meg az akkor modern technológiával készült létesítmény. Rengeteg encsi és térségi fiatal itt tette meg az első karcsapásokat a vízben. Az úszásoktatás mellett, úszó szakosztály működött, versenyek, szabadidő és a szórakozás helyszíne volt. Aztán 2015-ben bezárásra került az épület, bízva abban, hogy hamarosan új uszoda épülhet a városunkban, ami 2022-ben meg is történt.

Az évek óta üresen álló volt uszodaépület sorsáról 2019-ben a lakosság közösen döntött az újonnan megválasztott Képviselő-testülettel: az épületet meg kell menteni, a közösség számára hasznos szabadidős tevékenységeket biztosítani, hogy a városban élők újra sajátjuknak tudhassák a lassan negyven éve részben lakossági támogatásokból megvalósult épületet. Ennek eredményeképpen 2022. januárjában nyújtotta be Encs Város Önkormányzata a TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések pályázati felhívásra a támogatási kérelmét, amelyben vállalta, hogy felújítja a használaton kívüli volt uszoda épületét, amelyben közcélokat szolgáló szabadidős létesítményt alakít ki szabadidős és sportolási lehetőségekkel, játszóházakkal. A támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesült, így a város 400 millió Ft támogatást kapott a projektötlet megvalósításra. Az épületben a kivitelezést követően többkorosztályos szabadidő eltöltését szolgáló létesítmény jön létre. A projekt célja, hogy az épület hasznosításával, új funkciókkal való megtöltésével a lakosok az alábbi új szolgáltatásokat tudják használni: kisgyermek és junior játszóház; szabadidős és sportolási tevékenységek; csocsó, billiárd, léghoki, ping-pong, társasjátékok, gyermekjátékok, és a következő időszakban több korosztály számára megfelelő további szabadidős tevékenységek.