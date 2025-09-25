Egy estére Olaszországba visz minket a miskolci színház

Fotó: Éder Vera

Chioggiában a férfiak többsége a halászatból él. Hónapokat töltenek el a tengeren, míg otthon a nők aggódva várják őket. Ki a férjét, ki a szerelmét, ki a vőlegényét, esetleg a testvérét, s olyan is van, aki meg csak úgy általában várja… a férfiakat. Persze nem minden férfi van a tengeren… s itt bizony elég csak elhinteni a féltékenység apró parazsát, s máris tomboló tűzvésszé válik a szerelem, a szenvedély, a bizonyosság és a bizonytalanság. S a hajó kiköt és a férfiak partra szállnak…

Mélyen emberi figurák és megannyi komikus „olaszos” élethelyzet Goldoni e méltán sokat játszott darabjában.

Fotó: Gálos Mihály Samu

M. N.: A Városmajori Szabadtéri Színpadon, velük közös bemutatóként debütált a Csetepaté Chioggiában. Kellett valamit másképp csinálni ennek fényében? Akár díszletileg, akár „szellemiségében” a próbafolyamat alatt? Mit ad hozzá az előadáshoz, hogy Budapesten, ráadásul szabadtéren volt az első bemutató?

R. G.: A dolog tétjét mindenképpen emeli, hisz vidéki színházként minden megmutatkozásunknak külön súlya van. Emellett persze ad némi keretet a Városmajori színpad mérete, meg ahogy az ember néha belegondol, hogy ezren nézik majd az előadását...

Fotó: Éder Vera

M. N.: Carlo Goldoni vígjátéka igazi olasz életérzést kínál. Vagy mégsem? A te olvasatodban az olasz temperamentum vagy inkább az emberi természet, a körülményekre adott reakciók lesznek hangsúlyosak?

R. G.: Ez a Goldoni mű is nagy szabadságot kínál. Lehet commedia dell’arte formavilágba helyezni, vagy valóságos hús-vér emberként kezelni az alakokat, értelmezni a benne levő élethelyzeteket. Hozzám ez utóbbi áll közelebb, hisz ebben mozgok otthonosabban. Mondhatjuk, hogy van benne egyfajta olaszos életérzés, hiszen nagyon szélsőséges érzelmeket élnek meg hatalmas vehemenciával a szereplők, amelyek képesek egyik pillanatról a másikra 180 fokos fordulatokat venni, de ez, azt hiszem, a mi létezésünktől sem teljesen idegen. Az érzelmeink, a szenvedélyességünk, ahogy féltékenyek vagyunk, a számtalan képtelen élethelyzet, szerintem mind ismerős a számunkra. Ezeken egyszerre tudunk nevetni, de akár nagyon mélyen meg is tudnak érinteni bennünket.