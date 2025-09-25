1 órája
Egy estére Olaszországba visz minket a miskolci színház
A Miskolci Nemzeti Színház Carlo Goldoni Csetepaté Chioggiában című vígjátékát mutatja be szeptember 26-án a Kamaraszínházban. A Rusznyák Gábor rendezésében készült előadás nyáron a Városmajori Szabadtéri Színpadon hatalmas sikerrel debütált, a fővárosi közönség vastapssal jutalmazta a bemutatót. A premier kapcsán a rendezővel, Rusznyák Gáborral beszélgetett a miskolci színház sajtókommunikációs munkatársa, Méder Noémi.
Chioggiában a férfiak többsége a halászatból él. Hónapokat töltenek el a tengeren, míg otthon a nők aggódva várják őket. Ki a férjét, ki a szerelmét, ki a vőlegényét, esetleg a testvérét, s olyan is van, aki meg csak úgy általában várja… a férfiakat. Persze nem minden férfi van a tengeren… s itt bizony elég csak elhinteni a féltékenység apró parazsát, s máris tomboló tűzvésszé válik a szerelem, a szenvedély, a bizonyosság és a bizonytalanság. S a hajó kiköt és a férfiak partra szállnak…
Mélyen emberi figurák és megannyi komikus „olaszos” élethelyzet Goldoni e méltán sokat játszott darabjában.
M. N.: A Városmajori Szabadtéri Színpadon, velük közös bemutatóként debütált a Csetepaté Chioggiában. Kellett valamit másképp csinálni ennek fényében? Akár díszletileg, akár „szellemiségében” a próbafolyamat alatt? Mit ad hozzá az előadáshoz, hogy Budapesten, ráadásul szabadtéren volt az első bemutató?
R. G.: A dolog tétjét mindenképpen emeli, hisz vidéki színházként minden megmutatkozásunknak külön súlya van. Emellett persze ad némi keretet a Városmajori színpad mérete, meg ahogy az ember néha belegondol, hogy ezren nézik majd az előadását...
M. N.: Carlo Goldoni vígjátéka igazi olasz életérzést kínál. Vagy mégsem? A te olvasatodban az olasz temperamentum vagy inkább az emberi természet, a körülményekre adott reakciók lesznek hangsúlyosak?
R. G.: Ez a Goldoni mű is nagy szabadságot kínál. Lehet commedia dell’arte formavilágba helyezni, vagy valóságos hús-vér emberként kezelni az alakokat, értelmezni a benne levő élethelyzeteket. Hozzám ez utóbbi áll közelebb, hisz ebben mozgok otthonosabban. Mondhatjuk, hogy van benne egyfajta olaszos életérzés, hiszen nagyon szélsőséges érzelmeket élnek meg hatalmas vehemenciával a szereplők, amelyek képesek egyik pillanatról a másikra 180 fokos fordulatokat venni, de ez, azt hiszem, a mi létezésünktől sem teljesen idegen. Az érzelmeink, a szenvedélyességünk, ahogy féltékenyek vagyunk, a számtalan képtelen élethelyzet, szerintem mind ismerős a számunkra. Ezeken egyszerre tudunk nevetni, de akár nagyon mélyen meg is tudnak érinteni bennünket.
M. N.: Rendezője, dramaturgja és díszlettervezője is vagy az előadásnak, már nem először eddigi karriered során. Ez a fajta komplex gondolkodás segíti vagy azért nehezíti is a próbafolyamatot? Hadd lássunk bele egy kicsit a fejedbe, vezess végig a folyamaton!
R. G.: Egyrészt ez egy szegénységi bizonyítvány, nekem magamról, hisz ennyi év alatt igen kevés olyan alkotótársat sikerült találnom vagy magam köré gyűjtenem, akikkel egy nyelvet tudnék beszélni. A színház összművészet, az lenne az egészséges, ha minél több alkotó energia, minél többféle látásmód tudna egy-egy produkcióban egyesülni, egy irányba mutatni. Másrészt viszont az is igaz, hogy nagyon szeretek rajzolni, tervezni, zenét szerezni, szövegeket kitalálni… tehát ha innen nézzük, nekem ez örömöt okoz, hisz így magamban tudok felfedezni, felszabadítani dolgokat. Praktikusan néha megnehezíti ez az életet, hisz van olyan nap, hogy reggel kezdek a műhelyházban, ahol megannyi kérdéssel bombáznak, majd onnan át a próbára, ahol a színészek szintén elárasztanak kérdésekkel, s aztán haza, ott meg a laptop bámul rám kérdőn, de más helyzetben meg épp hogy könnyűvé tesz mindent, hisz egyszerre, akár egy pillanat alatt meg lehet oldani olyan gubacos problémákat, amelyeket normál estben csak hosszas telefonálgatás vagy személyes találkozók után lehetne kezelni.
M. N.: Jártál már Chioggiában?
R. G.: Voltam már Chioggiában. Igaz, csak átutazóban. Pont e darab kapcsán érdekelt maga a hely. Csetepatéval nem találkoztam, sőt nagyon pozitív volt az élmény, igen jó hangulata volt a helynek.
M. N.: A Csetepaté Chioggiában miskolci bemutatója után legközelebb csak tavasszal térsz vissza a társulathoz, amikor is a Buborékok című „keserű komédiát” fogod színre vinni. Jót tesz a társulattal való, talán már jól megszokott munkádnak ennyi kihagyás?
R. G.: Megmondom őszintén, nagyon elfáradtam. Érzékelem, magamon az egyre terebélyesedő türelmetlenéget és fásultságot. Jelenleg üresnek és teljességgel tehetségtelennek érzem magam. Azt hiszem, nem fog ártani, ha engedem, hogy újra érezzem a hiányt. A színház hiányát épp úgy, mint a társulat vagy az itteni lét hiányát. Mert fogom, ez biztos.