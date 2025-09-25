45 perce
Akár pályakezdőként is lehetsz vezető – területi értékesítési vezetőket keres a Lidl!
A Lidl Magyarország új területi értékesítési vezetőket keres a kelet-magyarországi régióban és ennek érdekében Debrecenben toborzónapot szervez. A rendezvény célja, hogy részletes betekintést nyújtson a pozícióhoz kapcsolódó feladatokba, az ehhez szükséges elvárásokba, valamint bemutassa az érdeklődők számára a Lidl által kínált széleskörű juttatási csomagot, amelybe prémium kategóriás céges autó és nagy értékű egészségbiztosítási csomag is tartozik. A vállalat számára kiemelten fontos a vezetői utánpótlás biztosítása, ez a toborzónap pedig kiváló lehetőség azon diplomások számára, akik beszélnek angolul és/vagy németül, illetve szívesen állnának egy dinamikus csapat élére.
Forrás: Lidl
A Lidl Magyarország ötödik éve tartja piacvezető pozícióját az élelmiszer-kiskereskedelemben, amiben meghatározó szerepe van a vállalat dinamikus fejlődésének. Ezt a bővülést a munkavállalók száma is mutatja, hiszen közel 9.500 munkavállaló dolgozik nap mint nap a vásárlók elégedettségéért, az egyéni és közös sikerekért.
A diszkontlánc további fejlesztése érdekében a vállalat most a vezetői utánpótlásra fókuszál, és új területi értékesítési vezetőket keres a kelet-magyarországi régióban. Ennek érdekében toborzónapot szervez október 2-án Debrecenben, Balmazújvárosi út 7. címen megtalálható Lidl üzletben, ahol bemutatják a vállalat által kínált karrierlehetőségeket, valamint részletes betekintést nyújtanak a vezetői pozícióhoz kapcsolódó feladatokba és elvárásokba.
Mire számíthatnak a toborzónapra látogatók?
A toborzónap során a résztvevők megismerkedhetnek a Lidl belső működésével és a területi értékesítési vezetők feladatköreivel, személyesen találkozhatnak a vállalat vezetőivel, és vezetőként is kipróbálhatják magukat a különböző csapatfeladatokban.
Mindez azért fontos, mert a területi értékesítési vezetők munkája több szempontból is rendkívül összetett – kereskedelmi, pénzügyi és HR-es ismeretekre és attitűdre, valamint megfelelő vezetői kompetenciákra is szükség van. Jól mutatja ezt, hogy a pozíció betöltéséhez szükséges betanulási folyamat 8-14 hónapon át zajlik, és ennek során a munkavállalók nemcsak a Lidl üzleti stratégiájával és működésének alapelveivel ismerkednek meg, hanem vezetői fejlesztés is történik.
A megszerzett komplex tudással a területi vezetők 4-6 üzlet irányítását veszik át, ami összesen 120-200 kolléga munkájának irányítását jelenti. Részt vesznek az áruházak forgalmának és értékesítési teljesítményének tervezésében, valamint nyomon követik a vállalat által meghatározott mutatószámokat. A személyzet fejlesztése és továbbképzése szintén kiemelt terület, amely hozzájárul az üzletek hatékony működéséhez. A vezetői pozíció egyik fontos aspektusa az új üzletek megnyitásának koordinálása és az átalakítások előkészítése, így a stratégiai döntésekben is meghatározó szerepet vállalnak.
A Lidl Magyarország mindehhez versenyképes juttatásokat biztosít, amelyek között szerepel a kiemelkedő fizetés, céges autó és egy átfogó egészségügyi program biztosítása is, de számos egyéb értékes juttatással gazdagodnak az áruházlánchoz csatlakozók. A vállalat nemzetközi hálózata pedig lehetőséget nyújt a további szakmai fejlődésre, akár külföldi munkavállalás formájában is.
Szeretnél többet megtudni a Lidl Magyarország területi értékesítési vezető pozíciójáról? Kattints az alábbi linkre és gyere el 2025. október 2-án a debreceni toborzónapra, amely üzletünkben kerül megrendezésre. A toborzónapon való részvétel regisztrációhoz kötött!
Lidl Magyarországról
A Lidl Magyarországon 2004-ben nyitotta meg első logisztikai központját és 12 üzletét, ma pedig már több mint 200 áruházzal van jelen hazánkban, és közel 9500 munkavállalót foglalkoztat. Az elmúlt két évtized alatt a vállalat töretlenül fejlődik: nem csak a diszkont szegmensben ért el vezető szerepet, de forgalmát tekintve az élelmiszer kiskereskedelmi láncok között is a legdinamikusabb növekedést tudhatja magáénak, így a kereskedelmi toplista alapján ötödik éve az első helyen áll az FMCG szektorban az éves forgalom alapján. A vállalat emellett különös figyelmet fordít a magyar beszállítókra, a magyar gazdaság támogatásának és fejlesztésének jegyében, ennek köszönhetően több ezer kiváló minőségű hazai terméket kínál vásárlói számára. A Lidl Magyarország 2025-ben ismét elnyerte a Top Employer Hungary minősítést.