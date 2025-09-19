A Vasas Szerszám Központ bemutatja: a BEXT JUMP STARTERT!

Egy eszköz, minden helyzetre:

Az autózás során rengeteg váratlan helyzettel találkozhatunk: lemerült akkumulátor, alacsony keréknyomás, sötétben történő műszaki hiba, vagy akár vészhelyzet, amikor gyors cselekvésre van szükség. Ezekre a szituációkra kínál tökéletes megoldást egy kompakt, sokoldalú eszköz – a BextJump Starter. De mitől is olyan különleges ez a kis készülék? Nézzük részletesebben!

Több mint egy egyszerű gyorsindító

A BextJump Starter elsődleges funkciója természetesen az, hogy gyorsindítást biztosít lemerült autóakkumulátor esetén. Egy gombnyomással képes életet lehelni a járműbe, így nem kell órákig várni segítségre az út szélén vagy a parkolóban.

Minden helyzetre felkészülve

Ennél azonban jóval többet tud. Olyan extrákkal van felszerelve, amelyek valóban megkönnyítik az autósok mindennapjait:

Powerbank: Az eszköz nagy kapacitású akkumulátorral rendelkezik, így útközben is feltöltheted vele mobiltelefonodat, tabletet vagy egyéb USB-s eszközödet.

LED lámpa: Akár egy egyszerű defekt javításáról, akár egy éjszakai vészhelyzetről van szó, a beépített erős LED lámpa biztosítja a szükséges világítást. Tökéletes társ sötét parkolókban, útszéli műszaki hibáknál vagy kempingezés közben is.

Kompresszor: A beépített kompresszor segítségével pillanatok alatt felfújhatod az autógumit, kerékpárt vagy akár sporteszközöket is. Ez nemcsak kényelmi, hanem biztonsági szempontból is óriási előny.

Ablaktörő: Baleset vagy vészhelyzet esetén a BextJump Starter beépített ablaktörője életmentő lehet, hiszen gyorsan és hatékonyan ki lehet törni vele az autó ablakát, ha szükséges.

Kompakt, erőteljes, megbízható

Mindezek ellenére a BextJump Starter mérete kifejezetten kompakt, így könnyedén elfér a csomagtartóban vagy akár az ülés alatti tárolórekeszben. Strapabíró kivitelének köszönhetően megbízható társ hosszú évekig, bármilyen körülmények között.

Egy dolog biztos: ha van nálad egy BextJump Starter, akkor bármi is történjen az úton, nem érhet meglepetés. Egyetlen eszköz, amely számtalan problémára nyújt azonnali megoldást.

Megvásárolható üzletünkben vagy megrendelhető webshopunkban.