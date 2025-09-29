A nevelőszülők a családjukat nélkülöző gyermekeknek az otthont, a reményt és a jövőt jelentik

Fotó: SándorJudit

Nevelőszülőként új esélyt adni egy-egy fiatalnak, az egész társadalom számára pótolhatatlanul fontos tett. A nevelőszülőség nem csupán egy jogi státusz, sokkal inkább egy életforma, mély elköteleződés a hit mellett, hogy a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok is ugyanazt a törődést érdemlik, amelyet a vér szerinti családjukban élő társaik.

Azok, akik vállalják ezt a hivatást, nem csupán lakhatást biztosítanak a rájuk bízott gyermekeknek, hanem szeretetteljes légkört, odafigyelést, törődést és stabilitást. Ők varázslók, sőt, hősök, hiszen a segítségükkel a fiatalok újra megtanulhatnak bízni a világban, újra kötődni kezdhetnek

– mondta el Pál Hortenzia, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató nevelőszülői toborzásért felelős főigazgató-helyettese. Azt is megtudtuk tőle, hogy az ÁGOTA Közösség részét képező Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatónál már közel ezerötszáz nevelőszülő végzi ezt a felbecsülhetetlenül fontos munkát.

Az ÁGOTA Közösség célja, hogy minden gyermek, aki átment ezen a traumán, a nevelőszülőknél szerető és gondoskodó otthonra leljen. Ehhez azonban szükség van olyan elhivatott emberekre, akik készek megnyitni az otthonukat és a szívüket. Egyre nagyobb a szükség új nevelőszülőkre, mert csak így tudják biztosítani, hogy ezek a gyermekek családpótló közegben élhessenek intézményi elhelyezés helyett.

A nevelőszülő nemcsak egy gyermek hétköznapjait formálja, hanem a jövőjét is: megtaníthatja hinni magában, újra bízni a felnőttekben és elindulni az önálló élet felé. Az ÁGOTA Közösség nem hagyja magára a feladattal a nevelőszülőket. Képzésekkel, szakmai támogatással, ingyenes fejlesztésekkel és közösségi sport- és élményprogramokkal segíti őket abban, hogy ezt a hivatást a legmagasabb színvonalon tudják végezni. Az ÁGOTA Közösségnél egy nagy és közös célokért küzdő csapat vár azokra, akik szeretnének másokon segíteni, és közben önmaguk is életre szóló élményeket, tapasztalatokat átélni.

Mindig szükségünk van nevelőszülőkre, ezért folyamatosan biztosítjuk a képzés lehetőségét az ország egész területén azoknak, akik szívvel-lélekkel tudnának gondoskodni a sok traumát átélt, családjukat nélkülöző gyermekekről

– emelte ki Dr. Koós-Szalai Beáta, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgató-helyettese.