A Miskolci Piknik ízei – sztárséfek, kedvenc helyek, illatok, amik után megfordulsz

Rácz Jenő Michelin-csillagos séf

Főzésből show, kóstolóból élmény

A gasztronómia idén nem a háttérzaj: ezúttal is főszerepet kap a Piknik programjai között. A nagyszínpadon és több más helyszínen is látványfőzések zajlanak, amelyek nemcsak finom falatokkal, de igazi kulináris show-élménnyel is várják a látogatókat.

A hétvége egyik legjobban várt eseménye Rácz Jenő főzőbemutatója, ahol a Michelin-csillagos séf stílusához hűen mesteri egyszerűséggel, mégis magával ragadó lendülettel készülnek majd a fogások. Vasárnap a Street Kitchen csapata folytatja a sort: könnyed, otthon is újragondolható ételeket mutatnak be, sok-sok kóstolnivalóval fűszerezve.

A város kedvencei a piknikasztalnál

A Miskolci Piknik különlegessége, hogy nemcsak sztárséfekkel találkozhatunk, hanem a város és a régió meghatározó vendéglátóhelyeivel is – akik nem színpadon szerepelnek, mégis főszereplői az élménynek.

Nézzük, kik főznek ránkezen a hétvégén:

Végállomás Bistro & Wine

Miskolc egyik gasztro-referenciapontja, ahol a modern bisztrókonyha jól összerakott, szerethető fogásokban és kiváló borpárosításokban testesül meg.

Letisztult, szezonális alapokon nyugvó konyha, borokra hangolt, friss és közérthető ízekkel. Pont az a fajta étel, amit egy szabadtéri fesztiválon is stílusosan lehet fogyasztani.

Könnyed, kézműves desszertek, pohárkrémek, sütik – igazi boldogságfalatok. Ideális lezárása vagy kezdete egy Piknik-napnak, főleg, ha egy kávéval társítjuk.

Ahogy a neve is ígéri: becsületes levesek és tisztességes, ízgazdag burgerek – mindenféle flanc nélkül, de kiváló alapanyagokból.

Az ország egyik legismertebb vidéki étterme Encsről, ahol az olasz ihletésű, mégis nagyon egyéni konyha a „kevesebb több” filozófiáján alapul. Egy falat belőle, és megérted, miért rajonganak érte országszerte.

Gasztronómiai sétatér – több helyszínen, több stílusban

A Piknik gasztroélménye nem zárul a standoknál. A Berze udvar, a Hősök tere és a Villanyrendőr környéke is szinte folyamatos főzős programokkal és kóstolókkal vár. A háttérben DJ-k és utcazenészek húzzák a ritmust, így az egész városrész egy nagy közös, illatokkal teli piknikérré változik. Minden sarkon újabb falat, újabb meglepetés, újabb élmény.