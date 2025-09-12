4 órája
A Miskolci Piknik ízei – sztárséfek, kedvenc helyek, illatok, amik után megfordulsz
A Miskolci Piknik nem csupán egy városi fesztivál – egy hétvégére az egész belváros egy hatalmas, szabadtéri konyhává válik. Minden érzékszervünket megmozgatja: sercegés, illatok, kóstolók, látványfőzések, borillat, zene – és persze a legfontosabb: ízek, amikre emlékezni fogunk.
Főzésből show, kóstolóból élmény
A gasztronómia idén nem a háttérzaj: ezúttal is főszerepet kap a Piknik programjai között. A nagyszínpadon és több más helyszínen is látványfőzések zajlanak, amelyek nemcsak finom falatokkal, de igazi kulináris show-élménnyel is várják a látogatókat.
A hétvége egyik legjobban várt eseménye Rácz Jenő főzőbemutatója, ahol a Michelin-csillagos séf stílusához hűen mesteri egyszerűséggel, mégis magával ragadó lendülettel készülnek majd a fogások. Vasárnap a Street Kitchen csapata folytatja a sort: könnyed, otthon is újragondolható ételeket mutatnak be, sok-sok kóstolnivalóval fűszerezve.
A város kedvencei a piknikasztalnál
A Miskolci Piknik különlegessége, hogy nemcsak sztárséfekkel találkozhatunk, hanem a város és a régió meghatározó vendéglátóhelyeivel is – akik nem színpadon szerepelnek, mégis főszereplői az élménynek.
Nézzük, kik főznek ránkezen a hétvégén:
- Végállomás Bistro & Wine
Miskolc egyik gasztro-referenciapontja, ahol a modern bisztrókonyha jól összerakott, szerethető fogásokban és kiváló borpárosításokban testesül meg.
- KARÁM Bor & Gasztro
Letisztult, szezonális alapokon nyugvó konyha, borokra hangolt, friss és közérthető ízekkel. Pont az a fajta étel, amit egy szabadtéri fesztiválon is stílusosan lehet fogyasztani.
- Édes Mádkám
Könnyed, kézműves desszertek, pohárkrémek, sütik – igazi boldogságfalatok. Ideális lezárása vagy kezdete egy Piknik-napnak, főleg, ha egy kávéval társítjuk.
- A Leves és Burger
Ahogy a neve is ígéri: becsületes levesek és tisztességes, ízgazdag burgerek – mindenféle flanc nélkül, de kiváló alapanyagokból.
- Anyukám Mondta
Az ország egyik legismertebb vidéki étterme Encsről, ahol az olasz ihletésű, mégis nagyon egyéni konyha a „kevesebb több” filozófiáján alapul. Egy falat belőle, és megérted, miért rajonganak érte országszerte.
Gasztronómiai sétatér – több helyszínen, több stílusban
A Piknik gasztroélménye nem zárul a standoknál. A Berze udvar, a Hősök tere és a Villanyrendőr környéke is szinte folyamatos főzős programokkal és kóstolókkal vár. A háttérben DJ-k és utcazenészek húzzák a ritmust, így az egész városrész egy nagy közös, illatokkal teli piknikérré változik. Minden sarkon újabb falat, újabb meglepetés, újabb élmény.
Egy falat város, egy harapás közösség
A Miskolci Piknik gasztroprogramjai nemcsak arról szólnak, hogy jót együnk. Hanem arról is, hogy milyen jó együtt enni. Hogy milyen érzés, amikor egy egész város lelassít, beszélget, kóstol, mosolyog, és közösen fedez fel új ízeket. Ez az, amitől a Piknik valódi élmény: nemcsak a gyomornak, de a szívnek is.
