3 órája
A Búza téri Piac, ahol a vásárlás élménnyé válik – Nyitott Piacok Napja 2025
A Miskolci Búza Téri Piac 2025. szeptember 20-án a Nyitott Piacok Napja 2025 rendezvény keretében újra életre kel, amely rendezvény a 2025 tavaszán tartott „Ébred a Piac” sikeres esemény folytatásaként egy év elején megindult fejlődési irány újabb jelentős mérföldkövéül szolgál majd. A program célja, hogy a vásárlók számára egyedülálló élményt, a közösségnek pedig pezsgő találkozóhelyet biztosítson.
Programok és élmények minden korosztálynak
A nap során a látogatók számos program közül választhatnak:
- Lecsófőző verseny árusok egyéni vagy csapatos nevezésekkel
- Szerencsekerék nyereményjáték
- Gyermekprogramok: pónicikli, csillámtetoválás, hajfonás
- Kézműves és gasztronómiai kiállítások: gombák, mézek, szappanvirág dekorációk, süthető gyurma és 3D nyomtatott dísztárgyak
- Salakmotor kiállítás (id. Náni Péter és ifj. Náni Péter)
- Fellépők: Czaga József zenész és az Avas Táncegyüttes
A rendezvény hangulatát a kultúra és szórakoztatás kombinációja emeli: a zenés és táncos produkciók minden látogatót magukkal ragadnak, míg a kiállítások és vásári bemutatók a helyi termelők és kézművesek munkáját ismertetik meg a közönséggel.
Vásárlói szavazatok és közösségi részvétel
Az „Év legszebb piaci standja” szavazás keretében a látogatók nyolc kategóriában választhatták ki kedvenceiket, a nyereményeket pedig a rendezvény végén adják át. A 2025.08.31-én lezárult szavazás keretében érkezett közel 3000 leadott vásárlói szavazat méltán jelzi a program népszerűségét, és a közösség aktív részvételét.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Innováció és jövőbeli célok
A Búza téri Piac 2025-től egy új fejlődési irányt követ: a modern technológia, a fenntarthatóság és a vásárlói élmény fokozása kiemelt cél. A piac területén található, többnyire parkolóőrrel ellátott parkolóhelyek újra festése és bővítése, valamint a piacot érintő parkolási és közlekedési rend aktuális KRESZ szabályoknak megfelelő újra tervezése, továbbá az okos eszközök bevonásával megvalósuló folyamatos műszaki fejlesztések, illetve a jövőben tervezett zöld beruházások (napelem-rendszer telepítés, nyílászáró korszerűsítés) mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a vásárlás kényelmes, biztonságos és élményszerű legyen.
A piac hosszú távon is folytatni kívánja az időszakos rendezvényeket, amelyek a közösségi élményt, a helyi termékek bemutatását és a kulturális programokat ötvözik. Céljuk, hogy a látogatók ne csak vásároljanak, hanem részesei legyenek a piac gazdag közösségi életének, és minden alkalommal élménnyel gazdagodjanak.
Hely, ahol hagyomány és modernitás találkozik
A Búza téri Vásárcsarnok több mint 90 éves múltra tekint vissza, és a modern fejlesztésekkel ötvözve továbbra is a város élő, lélegző közösségi terévé válik. A vásárlás, a kultúra és a közösségi programok együttesen teszik a Nyitott Piacok Napja 2025-öt felejthetetlen élménnyé minden látogató számára.
Ormosbánya, Királd, Putnok: kitalálja-e, hogy miben a legkiemelkedőbbek? Igaz, Miskolc is a második helyen