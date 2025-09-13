A Búza téri Piac, ahol a vásárlás élménnyé válik – Nyitott Piacok Napja 2025

Programok és élmények minden korosztálynak

A nap során a látogatók számos program közül választhatnak:

Lecsófőző verseny árusok egyéni vagy csapatos nevezésekkel

Szerencsekerék nyereményjáték

Gyermekprogramok: pónicikli, csillámtetoválás, hajfonás

Kézműves és gasztronómiai kiállítások: gombák, mézek, szappanvirág dekorációk, süthető gyurma és 3D nyomtatott dísztárgyak

Salakmotor kiállítás (id. Náni Péter és ifj. Náni Péter)

Fellépők: Czaga József zenész és az Avas Táncegyüttes

A rendezvény hangulatát a kultúra és szórakoztatás kombinációja emeli: a zenés és táncos produkciók minden látogatót magukkal ragadnak, míg a kiállítások és vásári bemutatók a helyi termelők és kézművesek munkáját ismertetik meg a közönséggel.

Vásárlói szavazatok és közösségi részvétel

Az „Év legszebb piaci standja” szavazás keretében a látogatók nyolc kategóriában választhatták ki kedvenceiket, a nyereményeket pedig a rendezvény végén adják át. A 2025.08.31-én lezárult szavazás keretében érkezett közel 3000 leadott vásárlói szavazat méltán jelzi a program népszerűségét, és a közösség aktív részvételét.

Innováció és jövőbeli célok

A Búza téri Piac 2025-től egy új fejlődési irányt követ: a modern technológia, a fenntarthatóság és a vásárlói élmény fokozása kiemelt cél. A piac területén található, többnyire parkolóőrrel ellátott parkolóhelyek újra festése és bővítése, valamint a piacot érintő parkolási és közlekedési rend aktuális KRESZ szabályoknak megfelelő újra tervezése, továbbá az okos eszközök bevonásával megvalósuló folyamatos műszaki fejlesztések, illetve a jövőben tervezett zöld beruházások (napelem-rendszer telepítés, nyílászáró korszerűsítés) mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a vásárlás kényelmes, biztonságos és élményszerű legyen.

A piac hosszú távon is folytatni kívánja az időszakos rendezvényeket, amelyek a közösségi élményt, a helyi termékek bemutatását és a kulturális programokat ötvözik. Céljuk, hogy a látogatók ne csak vásároljanak, hanem részesei legyenek a piac gazdag közösségi életének, és minden alkalommal élménnyel gazdagodjanak.