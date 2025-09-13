szeptember 13., szombat

Kornél névnap

20°
+26
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

2 órája

A Búza téri Piac, ahol a vásárlás élménnyé válik – Nyitott Piacok Napja 2025

Címkék#PR cikk#Év legszebb piaci standja#rendezvény#Miskolci Piac Zrt

A Miskolci Búza Téri Piac 2025. szeptember 20-án a Nyitott Piacok Napja 2025 rendezvény keretében újra életre kel, amely rendezvény a 2025 tavaszán tartott „Ébred a Piac” sikeres esemény folytatásaként egy év elején megindult fejlődési irány újabb jelentős mérföldkövéül szolgál majd. A program célja, hogy a vásárlók számára egyedülálló élményt, a közösségnek pedig pezsgő találkozóhelyet biztosítson.

PR cikk
 

Programok és élmények minden korosztálynak

A nap során a látogatók számos program közül választhatnak:

  • Lecsófőző verseny árusok egyéni vagy csapatos nevezésekkel
  • Szerencsekerék nyereményjáték
  • Gyermekprogramok: pónicikli, csillámtetoválás, hajfonás
  • Kézműves és gasztronómiai kiállítások: gombák, mézek, szappanvirág dekorációk, süthető gyurma és 3D nyomtatott dísztárgyak
  • Salakmotor kiállítás (id. Náni Péter és ifj. Náni Péter)
  • Fellépők: Czaga József zenész és az Avas Táncegyüttes
 

A rendezvény hangulatát a kultúra és szórakoztatás kombinációja emeli: a zenés és táncos produkciók minden látogatót magukkal ragadnak, míg a kiállítások és vásári bemutatók a helyi termelők és kézművesek munkáját ismertetik meg a közönséggel.

 

Vásárlói szavazatok és közösségi részvétel

Az „Év legszebb piaci standja” szavazás keretében a látogatók nyolc kategóriában választhatták ki kedvenceiket, a nyereményeket pedig a rendezvény végén adják át. A 2025.08.31-én lezárult szavazás keretében érkezett közel 3000 leadott vásárlói szavazat méltán jelzi a program népszerűségét, és a közösség aktív részvételét.

 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Innováció és jövőbeli célok

A Búza téri Piac 2025-től egy új fejlődési irányt követ: a modern technológia, a fenntarthatóság és a vásárlói élmény fokozása kiemelt cél. A piac területén található, többnyire parkolóőrrel ellátott parkolóhelyek újra festése és bővítése, valamint a piacot érintő parkolási és közlekedési rend aktuális KRESZ szabályoknak megfelelő újra tervezése, továbbá az okos eszközök bevonásával megvalósuló folyamatos műszaki fejlesztések, illetve a jövőben tervezett zöld beruházások (napelem-rendszer telepítés, nyílászáró korszerűsítés) mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a vásárlás kényelmes, biztonságos és élményszerű legyen.

A piac hosszú távon is folytatni kívánja az időszakos rendezvényeket, amelyek a közösségi élményt, a helyi termékek bemutatását és a kulturális programokat ötvözik. Céljuk, hogy a látogatók ne csak vásároljanak, hanem részesei legyenek a piac gazdag közösségi életének, és minden alkalommal élménnyel gazdagodjanak.

 

Hely, ahol hagyomány és modernitás találkozik

A Búza téri Vásárcsarnok több mint 90 éves múltra tekint vissza, és a modern fejlesztésekkel ötvözve továbbra is a város élő, lélegző közösségi terévé válik. A vásárlás, a kultúra és a közösségi programok együttesen teszik a Nyitott Piacok Napja 2025-öt felejthetetlen élménnyé minden látogató számára.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu