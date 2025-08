Szabadon álló kád, térkád – a luxus, amit megengedhetsz magadnak

Forrás: homelux.hu

Ami egyszer luxus volt, ma már stílusos alapdarab

Egy szabadon álló fürdőkád nemcsak fürdésre való. Ez egy dizájnelem, egy statement, amitől az egész tér karaktert kap. Eleganciát, egyediséget, sőt egy kis „wellness otthon” életérzést. Régen ilyet csak luxusszállodákban vagy álomotthonokat bemutató Pinterest-albumokban láttunk. Ma? Ma már elérhető.

Sokan épp azért választják a térkádat, mert: nem akarják a megszokott csempés-falra tolt stílust, nagyobb teret akarnak hagyni vizuálisan is, imádják, hogy a kád dísztárgyként működik, és valljuk be tényleg nagyon jól mutat.

Gyakori kérdések a térkádakkal kapcsolatban, melyekre a Homelux.hu lakberendezési áruház szakértője válaszol:

Mi a különbség a térkád és a beépíthető kád között?

A térkád szabadon áll, nem kell falhoz illeszteni, így rugalmasan elhelyezhető, akár térbe állítva is – igazi dizájnelemként funkcionál. A szabadon álló kádak bizonyos típusai azonban fal mellé is illeszthetők, de nem feltétlenül kell ráépíteni arra.

Hova érdemes tenni a szabadon álló kádat?

Fürdőszobába, hálószobába, vagy akár egy modern nappali sarkába is. A lényeg: legyen elég hely, és biztosított legyen a víz- és lefolyócsatlakozás.

Mennyire tartósak a térkádak?

Ezek a kádak általában kiváló minőségű akrilból készülnek, így hőtartásuk jó, a felületük sima, könnyen tisztítható és ellenáll a karcolásoknak.

Milyen méretekben kaphatók a szabadon álló kádak?

A kínálatban 140 cm-től egészen 190 cm hosszúságú modellek közül választhatsz. A legtöbb térkád legalább 70–80 cm széles, így a kényelem garantált.

Milyen csaptelep illik a szabadon álló kádakhoz?

A térkádhoz szabadon álló csaptelep való, amely a padlóhoz csatlakozik. Számos stílusban és színben elérhetők már ezek csapok, pl. króm, fekete, réz vagy arany árnyalatú modellek közül is választhatunk. Általában kádtöltő és kézizuhany is tartozik egy szetthez. Szakértői tipp: ha igazán egységes megjelenést szeretnénk, mindig a káddal együtt válasszuk ki a csaptelepet is.

Melyik térkád formák és színek a legnépszerűbbek?