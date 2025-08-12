1 órája
Közel a nyár vége? Még nem! – Előbb jön a Vasas Napok 2025!
Augusztus 29–30. – amikor minden a közösségről, élményekről és egy kis őrületről szól!
Ha már jártál a Vasas Napokon, tudod, hogy itt nem csak a szerszámok dübörögnek – hanem a taps, a nevetés és a jó zenék is. Ha még nem voltál, 2025-ben itt a lehetőség, hogy bepótold! A Vasas Szerszám Központ idén ünnepli negyedik születésnapját, és ennek örömére fantasztikus kétnapos fesztivállal vár Miskolcon, az Andrássy úton, a szaküzlet előtti téren!
Miért érdemes ott lenni?
Mert ez nem csupán egy rendezvény – ez egy valódi közösségi élmény! A múlt és a jelen találkozása, ahol a szerszámrajongó apukák és a lufihajtogatóért és a bábszínházért rajongó gyerekek is megtalálják a számukra izgalmas programot.
Augusztus 29. – Péntek: A szerszámok ünnepe
A Szakmai Napon a Vasas Szerszám Központ előtti téren a legnagyobb szerszámgyártók vonulnak fel. Ha szereted a technológiát, a precíz gépeket, vagy csak imádod a jó akciókat, itt a helyed!
- Gép- és technológiai bemutatók
- Élő tesztelés
- Exkluzív kedvezmények és nyeremények
- Vásárlási lehetőség első kézből
Főszerepben: innováció, minőség, lendület.
Augusztus 30. – Szombat: Családi és Kulturális Kavalkád
Ez a nap a mosolyról, a zenéről, a játékról és a minőségi időről szól – minden korosztálynak!
Délelőtti programok:
- Csodamalom Bábszínház előadásai (Mazsola - Kiskakas gyémánt félkrajcárja)
- Leslie, a kalóz lufihajtogató show-ja
- 4-Dance Club musical műsora
- Harcművészeti bemutatók
- RC autók versenye és modell kiállítás
- Diós György Lovag és a DVTK HUNTHERM programjai
Délutáni pörgés:
- Grand Jeté hastánc show
- Avas Néptáncegyüttes fellépése
- Miskolci Mazsorettek
- Dumaszínház: Csenki Attila stand-up
- Tombolasorsolás értékes nyereményekkel - Születésnapi torta, ünneplés
- 4-Dance Club látványos musical show-ja
- Érzés zenekar koncert – Bakancsos EDDA Tribute élőben!
Egész napos kísérőprogramok:
- Drift autó kiállítás
- Factory Aréna extrém játékai
- Ugrálóvárak, óriás csúszda
- 7,5 méteres mászófal a Mozgásban Maradók Egyesületétől
- Arcfestés, henna, csillámtetkó, kézműves sarok
- Óriás Jenga, graffiti fal
- Veterán MVK busz
- Honvédség (fegyverbemutató), Rendőrség (szimulátor), Bükki Nemzeti Park (játékok)
- Street food, kézműves vásár és még sok minden más!
Helyszín:
Vasas Szerszám Központ – Miskolc, Andrássy út 36. (Újgyőri főtér)
Időpont:
augusztus 29–30. (péntek–szombat)
(az esemény díjmentesen látogatható)
Vasas Napok 2025 – Várunk mindenkit, hisz együtt lesz teljes az élmény!
