Közel a nyár vége? Még nem! – Előbb jön a Vasas Napok 2025!

Fotó: Kozma Livia

Ha már jártál a Vasas Napokon, tudod, hogy itt nem csak a szerszámok dübörögnek – hanem a taps, a nevetés és a jó zenék is. Ha még nem voltál, 2025-ben itt a lehetőség, hogy bepótold! A Vasas Szerszám Központ idén ünnepli negyedik születésnapját, és ennek örömére fantasztikus kétnapos fesztivállal vár Miskolcon, az Andrássy úton, a szaküzlet előtti téren!

Miért érdemes ott lenni?

Mert ez nem csupán egy rendezvény – ez egy valódi közösségi élmény! A múlt és a jelen találkozása, ahol a szerszámrajongó apukák és a lufihajtogatóért és a bábszínházért rajongó gyerekek is megtalálják a számukra izgalmas programot.

Augusztus 29. – Péntek: A szerszámok ünnepe

A Szakmai Napon a Vasas Szerszám Központ előtti téren a legnagyobb szerszámgyártók vonulnak fel. Ha szereted a technológiát, a precíz gépeket, vagy csak imádod a jó akciókat, itt a helyed!

Gép- és technológiai bemutatók

Élő tesztelés

Exkluzív kedvezmények és nyeremények

Vásárlási lehetőség első kézből

Főszerepben: innováció, minőség, lendület.

Augusztus 30. – Szombat: Családi és Kulturális Kavalkád

Ez a nap a mosolyról, a zenéről, a játékról és a minőségi időről szól – minden korosztálynak!

Délelőtti programok:

Csodamalom Bábszínház előadásai (Mazsola - Kiskakas gyémánt félkrajcárja)

Leslie, a kalóz lufihajtogató show-ja

4-Dance Club musical műsora

Harcművészeti bemutatók

RC autók versenye és modell kiállítás

Diós György Lovag és a DVTK HUNTHERM programjai

Délutáni pörgés:

Grand Jeté hastánc show

Avas Néptáncegyüttes fellépése

Miskolci Mazsorettek

Dumaszínház: Csenki Attila stand-up

Tombolasorsolás értékes nyereményekkel - Születésnapi torta, ünneplés

4-Dance Club látványos musical show-ja

Érzés zenekar koncert – Bakancsos EDDA Tribute élőben!

Egész napos kísérőprogramok:

Drift autó kiállítás

Factory Aréna extrém játékai

Ugrálóvárak, óriás csúszda

7,5 méteres mászófal a Mozgásban Maradók Egyesületétől

Arcfestés, henna, csillámtetkó, kézműves sarok

Óriás Jenga, graffiti fal

Veterán MVK busz

Honvédség (fegyverbemutató), Rendőrség (szimulátor), Bükki Nemzeti Park (játékok)

Street food, kézműves vásár és még sok minden más!

Helyszín:

Vasas Szerszám Központ – Miskolc, Andrássy út 36. (Újgyőri főtér)

Időpont:

augusztus 29–30. (péntek–szombat)

(az esemény díjmentesen látogatható)