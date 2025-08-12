augusztus 12., kedd

Közel a nyár vége? Még nem! – Előbb jön a Vasas Napok 2025!

Címkék#Közösség#vasas szerszám#nyár#program

Augusztus 29–30. – amikor minden a közösségről, élményekről és egy kis őrületről szól!

PR cikk
Fotó: Kozma Livia

Ha már jártál a Vasas Napokon, tudod, hogy itt nem csak a szerszámok dübörögnek – hanem a taps, a nevetés és a jó zenék is. Ha még nem voltál, 2025-ben itt a lehetőség, hogy bepótold! A Vasas Szerszám Központ idén ünnepli negyedik születésnapját, és ennek örömére fantasztikus kétnapos fesztivállal vár Miskolcon, az Andrássy úton, a szaküzlet előtti téren!

Miért érdemes ott lenni?

Mert ez nem csupán egy rendezvény – ez egy valódi közösségi élmény! A múlt és a jelen találkozása, ahol a szerszámrajongó apukák és a lufihajtogatóért és a bábszínházért rajongó gyerekek is megtalálják a számukra izgalmas programot.

 

Augusztus 29. – Péntek: A szerszámok ünnepe

A Szakmai Napon a Vasas Szerszám Központ előtti téren a legnagyobb szerszámgyártók vonulnak fel. Ha szereted a technológiát, a precíz gépeket, vagy csak imádod a jó akciókat, itt a helyed!

  • Gép- és technológiai bemutatók
  • Élő tesztelés
  • Exkluzív kedvezmények és nyeremények
  • Vásárlási lehetőség első kézből

Főszerepben: innováció, minőség, lendület.

 

Augusztus 30. – Szombat: Családi és Kulturális Kavalkád

Ez a nap a mosolyról, a zenéről, a játékról és a minőségi időről szól – minden korosztálynak!

Délelőtti programok:

  • Csodamalom Bábszínház előadásai (Mazsola - Kiskakas gyémánt félkrajcárja)
  • Leslie, a kalóz lufihajtogató show-ja
  • 4-Dance Club musical műsora
  • Harcművészeti bemutatók
  • RC autók versenye és modell kiállítás
  • Diós György Lovag és a DVTK HUNTHERM programjai
 

Délutáni pörgés:

  • Grand Jeté hastánc show
  • Avas Néptáncegyüttes fellépése
  • Miskolci Mazsorettek
  • Dumaszínház: Csenki Attila stand-up
  • Tombolasorsolás értékes nyereményekkel - Születésnapi torta, ünneplés
  • 4-Dance Club látványos musical show-ja
  • Érzés zenekar koncert – Bakancsos EDDA Tribute élőben!
 

Egész napos kísérőprogramok:

  • Drift autó kiállítás
  • Factory Aréna extrém játékai
  • Ugrálóvárak, óriás csúszda
  • 7,5 méteres mászófal a Mozgásban Maradók Egyesületétől
  • Arcfestés, henna, csillámtetkó, kézműves sarok
  • Óriás Jenga, graffiti fal
  • Veterán MVK busz
  • Honvédség (fegyverbemutató), Rendőrség (szimulátor), Bükki Nemzeti Park (játékok)
  • Street food, kézműves vásár és még sok minden más!
 

Helyszín:

Vasas Szerszám Központ – Miskolc, Andrássy út 36. (Újgyőri főtér)

Időpont:

augusztus 29–30. (péntek–szombat)
(az esemény díjmentesen látogatható)

Vasas Napok 2025 – Várunk mindenkit, hisz együtt lesz teljes az élmény!
(Facebook eseményünknél jelezd, hogy ott leszel)

 

