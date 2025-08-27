Indul az új évad Miskolcon – már nem sokat kell várni az első premierre

Ezután Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere köszöntötte a társulatot. – Egy évvel ezelőtt álltam itt először, és akkor ígéretet tettem Önöknek és a városnak, hogy vigyázni fogok arra, ami működik, és megjavítom azt, ami nem. A direktor úr által imént felsorolt elképesztő elismerésekből is jól látszik: ez továbbra is egy jól működő műhely, erre vigyázni kell. Hogy futball-hasonlattal éljek, kicsit olyan ez, mintha a DVTK eljutott volna a Manchester United szintjére. Persze erre még várnunk kell, de ha csak az iménti díjakat nézzük, úgy gondolom, ez a hasonlat megállja a helyét. Ez a város imádja a színházát, a nézők estéről estére állva tapsolnak, alig várják az új bemutatókat, és ez megerősíti bennem azt, hogy nekem vigyáznom kell erre a közösségre. Kívánok kitartást, jó munkát és persze kéz-és lábtörést az új évadra – zárta gondolatait Tóth-Szántai József.

A 2025-2026-os évadban négy új táncművésszel bővül a Miskolci Balett csapata: Beatrice Besi, Amedeo D'aleo, Theo Shirt és Mohácsi Bora érkezik Miskolcra. Az énekkar szintén új tagokat köszönthet: Marton Leát, Somosi Grétát és Ilka Benjámint.

A társulat az évad elején a Szemle Plusz program keretében méretteti meg magát a Városmajori Szabadtéri Színpadon A kétfejű fenevad című előadással szeptember 7-én, a Színikritikusok Céhének díjátadója pedig szeptember 15-én esedékes, így van miért izgulni az évad elején.

Fotó: Éder Vera/Miskolci Nemzeti Színház

Szeptember 19-én tartják az első bemutatót, mely az Oscar című bohózat lesz Szőcs Artur rendezésében, majd ezt követi a Csetepaté Chioggiában című vígjáték bemutatója Rusznyák Gábor rendezésében, szeptember 26-án mely nyáron már nagy sikert aratott a fővárosban a Városmajori Szabadtéri Színpadon.