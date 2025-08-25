3 órája
Családi ház, mint befektetés? A piacvezető Imperial Holding véleménye
„Egy ház nemcsak otthon, hanem megtérülő befektetés is” – az ingatlan most a legnépszerűbb, legbiztonságosabb tőkevédő és hozamtermelő eszköz.
Forrás: Imperial Holding Group
A magyar lakosság többsége már felismerte: ingatlanban tartani a pénzt biztonságos. De akik igazi profitot keresnek, ma már nem egyszerűen vásárolnak – hanem építenek.
Mert megéri.
Miközben a pénzügyi piacokon továbbra is kérdéses a megtakarítások reálhozama, egyetlen befektetési forma tűnik stabilnak: az ingatlan.
A lakóingatlan – ma már nemcsak otthon, hanem kedvező befektetési lehetőség is.
A valódi értéknövekedés ott történik, ahol építkezés kezdődik
– hangsúlyozza Szántó Éva, az Imperial Holding közgazdász ügyvezetője.
Számok, amik önmagukért beszélnek:
• Az új családi házak átlagos négyzetméterára 900 ezer- 1,2 M Ft körül jár, miközben ugyanazt kivitelezni 620-650.000 Ft-ért is lehet.
A különbség? Aki épít, nem vásárol – az hozamot teremt.
A kulcs nemcsak az, hogy vásárolsz vagy építesz, hanem az is, hogy kivel és miből. Az Imperial Holding ügyfelei remek üzletet csinálnak, az elmúlt évekből van rá példa, hogy a beruházásuk értéke már az ingatlan elkészültekor megkétszereződött - a 70 millióból 140 milliós érték lett
– mondja Virág Gergő, marketing-vezető.
Az elmúlt időszak során megerősödött az a trend, hogy a tudatos lakáscélú befektetők már nem kisvállalkozókra, nem ismeretlen csapatokra bízzák a jövőjüket.
A kivitelező választása is pénzügyi döntés.
Ebben a közegben különösen értékes és keresett szereplő az Imperial Holding, amely:
• 1989 óta működő tőkeerős családi cég,
• több száz átadott otthonnal rendelkezik,
• AAA minősítéssel és MagyarBrands „Kiváló üzleti márka” díjjal is elismert,
• és amely készház-technológiákkal kínál fix árú, gyors és biztonságos kivitelezést.
Aki ma generálkivitelező nélkül kezd építkezni, az nem befektet – hanem szerencsét próbál. Mi azt az utat mutatjuk meg, ahol az építkezés kontrollált, átlátható, és valóban hozamot jelent – nem pedig kockázatot
– mondja az ügyvezető.
Technológia, ami mögött tőke és tapasztalat áll
Az Imperial Holding saját projektjeit például a Leier, a Masterplast és a Xella (Ytong) gyártók készház-rendszereire építi, előregyártott falszerkezetekkel, energiahatékony rétegrenddel, helyszíni mérnöki ellenőrzés mellett.
Ez nem csupán gyorsaságot jelent, hanem előre kalkulálható költséget és befektetői biztonságot is. Az ügyfél nem az inflációval küzd, hanem hat hónap múlva költözik – egy előre rögzített ár mellett az Imperial Holding házába.
A jó befektetést nem az eladó ingatlanok között kell keresni – hanem azokban, amiket most építünk fel
– mondja Budai Zsolt kivitelezési ügyvezető.
A lakosság egyre nagyobb része érzi, hogy:
• a jó telket most érdemes megvenni,
• az építkezésre most kell leszerződni (mielőtt az árak újra emelkednek),
• és hogy a piacon elérhető elkészült házak ára ma nem a minőséget, hanem a szűkösséget tükrözi.
Aki épít, nemcsak saját használati értéket teremt, hanem egy válságálló, alacsony fenntartású, keresett ingatlant – amit akár később bérbe is adhat, örökíthet vagy eladhat.
Összegzés: a mai készházépítkezés nem teher – hanem pénzügyi esély
Az okos pénz ma nem hagyja parlagon az építési lehetőséget.
A lakóingatlan olyan eszközosztály lett, amely:
• véd az infláció ellen,
• valódi hozamot jelent,
• és ha jól csinálják: már a kivitelezés során hatalmas értéket termel.
Az ingatlan válságálló befektetés
– zárja mondandóját az Imperial Holding szakértője.
Ennek pedig óriási jelentősége van a mai turbulens időkben - és nehezen kiszámítható gazdasági környezetben.
Építeni tehát megéri – ha jól választjuk meg, hogy mit, hová és kivel.
