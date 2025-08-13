Betegápolás otthon: Borsodban is sokan fordulnak az Értéksziget gyógyászati boltjához

Miért választják egyre többen az otthoni gondozást Borsodban?

Az utóbbi években Borsodban is egyre jellemzőbb, hogy a családok nem kórházban, hanem otthon gondoskodnak idős vagy tartósan beteg szeretteikről. Ennek több oka is van: a kórházi férőhelyek korlátozott száma, a hosszú várólisták, valamint az a tény, hogy az otthoni környezet pszichésen is kedvezőbb a beteg számára.

Az otthoni betegápolás azonban komoly előkészületeket igényel: a megfelelő gyógyászati segédeszközök beszerzése nemcsak a beteg biztonsága miatt fontos, hanem a gondozó terheinek csökkentése érdekében is.

Legkeresettebb gyógyászati segédeszköz kategóriák Borsodban

Az Értéksziget kínálata lefedi az otthoni betegápolás teljes spektrumát. A Borsodban élő vásárlók tapasztalatai szerint ezek a leggyakrabban keresett termékcsoportok:

Ápolás-gondozás: betegágy kiegészítők, betegmozgató és rögzítő eszközök, étkezést segítő kiegészítők, gyógyharisnyák, párnák, gyógyszeradagolók, inhalátorok, lázmérők, vérnyomásmérők, mobil EKG-k, pulzoximéterek, vércukormérők.

betegágy kiegészítők, betegmozgató és rögzítő eszközök, étkezést segítő kiegészítők, gyógyharisnyák, párnák, gyógyszeradagolók, inhalátorok, lázmérők, vérnyomásmérők, mobil EKG-k, pulzoximéterek, vércukormérők. Beteghigiénia: fekvőbeteg mosdatását segítő kellékek, kádbelépők, fürdőkád padok, kapaszkodók, szoba WC-k, kacsák, ágytálak, vízálló kötésvédők, WC magasítók, zuhanyzószékek.

fekvőbeteg mosdatását segítő kellékek, kádbelépők, fürdőkád padok, kapaszkodók, szoba WC-k, kacsák, ágytálak, vízálló kötésvédők, WC magasítók, zuhanyzószékek. Felfekvés megelőzés: felfekvés elleni matracok, párnák, sarokvédők, megelőző krémek.

felfekvés elleni matracok, párnák, sarokvédők, megelőző krémek. Fizioterápia és rehabilitáció: gyógytorna eszközök, hőterápiás készülékek, járóbotok, járókeretek, könyökmankók, rollátorok, TENS és EMS készülékek.

gyógytorna eszközök, hőterápiás készülékek, járóbotok, járókeretek, könyökmankók, rollátorok, TENS és EMS készülékek. Inkontinencia ellátás: felnőtt pelenkák, betegalátétek, betétek, bőrápolók, vízhatlan lepedők, katéterek, vizeletgyűjtők.

felnőtt pelenkák, betegalátétek, betétek, bőrápolók, vízhatlan lepedők, katéterek, vizeletgyűjtők. Ízületrögzítés: boka-, térd-, csukló-, kéz-, kar-, nyak- és medencerögzítők, haskötők, sérvkötők.

boka-, térd-, csukló-, kéz-, kar-, nyak- és medencerögzítők, haskötők, sérvkötők. Sebkezelés: különböző sebgyógyulási fázisokra fejlesztett kötszerek, sebvédő lapok, szigetkötszerek, seb- és sztómaápolási termékek.

különböző sebgyógyulási fázisokra fejlesztett kötszerek, sebvédő lapok, szigetkötszerek, seb- és sztómaápolási termékek. Sztómaápolás: sztómazsákok, tapadófelületek, bőrvédő krémek, tisztítószerek.

Miért kulcsfontosságú a megfelelő eszköz kiválasztása?

Egy jól megválasztott gyógyászati segédeszköz közvetlenül befolyásolhatja a beteg állapotát és komfortját. Például:

Egy betegmozgató eszköz megelőzheti a sérüléseket mind a beteg, mind a gondozó esetében.

megelőzheti a sérüléseket mind a beteg, mind a gondozó esetében. Egy felfekvés elleni matrac csökkenti a fekélyek kialakulásának kockázatát.

csökkenti a fekélyek kialakulásának kockázatát. Az inkontinencia termékek kényelmesebbé és higiénikusabbá teszik a mindennapokat.

Az Értéksziget tapasztalt szakemberei segítenek kiválasztani az adott állapothoz legjobban illeszkedő eszközöket, így a vásárlók biztosak lehetnek abban, hogy valóban hasznos terméket kapnak.