Becsavarodtunk – új csavaráru választékkal vár a Vasas Szerszám Központ!

A Vasas Szerszám Központban mostantól minden a helyére kerül – szó szerint! Jelentősen kibővítettük csavaráru kínálatunkat, hiszen tudjuk, hogy egy apró alkatrész sokszor az egész munka sikerét vagy kudarcát meghatározza.

Az elmúlt hetekben komoly változás történt a miskolci barkácspiacon: a hozzánk közeli barkácsáruház bezárta kapuit, így a környéken hirtelen hiány keletkezett csavaráru kínálatban. Mi pedig nem haboztunk: bővítettük készleteinket, hogy a piaci igényekhez igazodva, Miskolcon nálunk is megtalálják a kivitelezők és barkácsolók a szükséges csavarokat, rögzítőket és kiegészítőket.

Új partnerünk: Visimpex

A választék bővítése nem lenne teljes megfelelő háttér és megbízható beszállító nélkül. Büszkén jelentjük be, hogy új partnerünk a Visimpex, amely hosszú évek óta a hazai csavaráru piac egyik meghatározó forgalmazója. Termékeik széles skálája a legkülönfélébb felhasználási igényeket lefedi – legyen szó fa-, fém- vagy betonszerelésről. Minőségi megoldásai révén biztosak lehetünk abban, hogy vásárlóink tartós és megbízható termékekhez jutnak.

Miért fontos a csavar minősége?

Sokan alábecsülik a csavarok szerepét, pedig ezek a kis elemek jelentik a biztonság, a stabilitás és a tartósság zálogát. Egy gyenge minőségű csavar könnyen elrepedhet vagy kilazulhat, míg a megfelelő anyagból és kialakítással készült változat hosszú évekre biztosítja a szerkezetek megbízhatóságát. Éppen ezért különösen fontos, hogy vásárlóink a megfelelő választékból válogathassanak.

Miért a Vasas Szerszám Központ ?

Frissen bővített csavaráru kínálat a Visimpex termékeivel

Egész Miskolcon, de a Győri kaputól Diósgyőrig biztosan az első számú választás

Szakértő segítség a megfelelő rögzítőanyag kiválasztásában

Egy helyen minden – szerszám, csavar, kiegészítő

Ha Ön is kivitelező, barkácsoló vagy egyszerűen szeretné, hogy otthoni munkáihoz a legjobb alapanyagok és szerszámok álljanak rendelkezésre, látogasson el hozzánk, és fedezze fel új csavaráru kínálatunkat!

Vasas Szerszám Központ – ahol a jó munka alapja mostantól a legjobb csavarral kezdődik.