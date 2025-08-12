A Mento Kupa ismét színvonalas megméretés volt, és hazai sikert hozott

– Jó volt a felkészülésünk, örülök, hogy sikeresen vettük ezt a tornát – fogalmazott Szilvasán Bence, aki korábban többek között Szegeden volt OB I-es vízilabdázó. – Számítottam arra, hogy győzünk, győzhetünk, kértem a fiúktól, hogy ezt minél magabiztosabban tegyük meg. A helyzeteket jó százalékban használtuk ki, a védekezésünk is megfelelő volt, úgyhogy megérdemelten szereztük meg az első helyet. Ez a három nap a csapatösszetartás miatt is nagyon hasznos volt. Korosztály szempontjából elég széles volt a skálánk, az is volt a cél, hogy egy összevont társaság legyen, 20 fővel voltunk, folyamatosan forgattam a csapatot. Egy 14 éves, fiatal pólóst is betettünk, Aggod Balázsról van szó, akire nagyon büszkék vagyunk, minden fontos meccsen sokat játszott, és be is talált. Örültünk annak, hogy régi, neves játékosok itt voltak, Horkai György, Székely Bulcsú, játékvezetőként Fodor Rajmund. A fiúk kérdezték is előtte, hogy jön-e, fog-e nekik fújni, amit ők óriási rangnak tekintettek. Nemsokára lesz egy hónapja, hogy a klubnál vagyok, konkrét elvárásokról nem beszéltem a klubvezetéssel, de titkon remélem, hogy az A1-es bajnokságban, ami a legmagasabb szint, be tudunk kerülni a legjobb nyolc közé, mind a serdülő, mind az ifjúsági csapattal.

Szeretnék folytatni

Az eseményen tehát az egyik játékvezető Fodor Rajmund volt. A kétszeres olimpiai, egyszeres világ- és kétszeres Európa-bajnok balszélső harmadik alkalommal járt a Mento Kupán. Elöljáróban azt kérdeztük tőle, hogy a medence széléről mennyire tudta a bírói „szemüveg" mellé felvenni a játékos „szemüveget" is.

– Először is szeretném megköszönni Bachner Andráséknak a meghívást erre a tornára. Ha jól számolom, emlékszem, akkor harmadszor voltam itt a Mento Kupán, és tényleg nem azért mondom, mert ezt kell mondani, de egy alkalmat leszámítva, amikor a korosztályos válogatott itt volt, ez volt a második legszínvonalasabb torna. Szerintem. Természetesen az ember nem tudja meghazudtolni magát, hogy ne nézzen egykori játékos szemmel is egy ilyen utánpótlás eseményt. Taktikailag volt egy-két érdekes, meglepő húzás, amik nekem feltűntek, elsősorban a hazai csapat védekezése az utolsó mérkőzésen a Steaua Bukarest ellen, amivel az elején meg is lepték a román csapatot. Voltak ügyes srácok, voltak gólerős játékosok, lefordulások, amiket szépen végigvittek. Amennyiben játékvezetőként fogalmazok, akkor mindenképpen meg kell jegyezni, hogy egy nemzetközi tornának van rangja, illetve bejöttek új szabályok is, amiket mi is kiemelten figyelünk.