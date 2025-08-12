3 órája
A Mento Kupa ismét színvonalas megméretés volt, és hazai sikert hozott
Vízilabda. A hét végén Miskolc-Tapolcán, az Ellipsum Élmény- és Strandfürdőben rendezték meg a 10. Mento Kupa elnevezésű U18-as nemzetközi fiú vízilabda tornát, amelyen négy nemzet öt klubja vett részt. A győzelmet a házigazda PannErgy-Miskolci VLC csapat szerezte meg, ugyanis Szilvasán Bence edző együttese valamennyi mérkőzést megnyerte: a Vojvodinát 17-8-ra, a Hornets Kosicét 24-8-ra, a Kecskeméti Sportiskolát 21-10-re, míg a Steaua Bukarestet 13-7-re verték.
– Jó volt a felkészülésünk, örülök, hogy sikeresen vettük ezt a tornát – fogalmazott Szilvasán Bence, aki korábban többek között Szegeden volt OB I-es vízilabdázó. – Számítottam arra, hogy győzünk, győzhetünk, kértem a fiúktól, hogy ezt minél magabiztosabban tegyük meg. A helyzeteket jó százalékban használtuk ki, a védekezésünk is megfelelő volt, úgyhogy megérdemelten szereztük meg az első helyet. Ez a három nap a csapatösszetartás miatt is nagyon hasznos volt. Korosztály szempontjából elég széles volt a skálánk, az is volt a cél, hogy egy összevont társaság legyen, 20 fővel voltunk, folyamatosan forgattam a csapatot. Egy 14 éves, fiatal pólóst is betettünk, Aggod Balázsról van szó, akire nagyon büszkék vagyunk, minden fontos meccsen sokat játszott, és be is talált. Örültünk annak, hogy régi, neves játékosok itt voltak, Horkai György, Székely Bulcsú, játékvezetőként Fodor Rajmund. A fiúk kérdezték is előtte, hogy jön-e, fog-e nekik fújni, amit ők óriási rangnak tekintettek. Nemsokára lesz egy hónapja, hogy a klubnál vagyok, konkrét elvárásokról nem beszéltem a klubvezetéssel, de titkon remélem, hogy az A1-es bajnokságban, ami a legmagasabb szint, be tudunk kerülni a legjobb nyolc közé, mind a serdülő, mind az ifjúsági csapattal.
Szeretnék folytatni
Az eseményen tehát az egyik játékvezető Fodor Rajmund volt. A kétszeres olimpiai, egyszeres világ- és kétszeres Európa-bajnok balszélső harmadik alkalommal járt a Mento Kupán. Elöljáróban azt kérdeztük tőle, hogy a medence széléről mennyire tudta a bírói „szemüveg" mellé felvenni a játékos „szemüveget" is.
– Először is szeretném megköszönni Bachner Andráséknak a meghívást erre a tornára. Ha jól számolom, emlékszem, akkor harmadszor voltam itt a Mento Kupán, és tényleg nem azért mondom, mert ezt kell mondani, de egy alkalmat leszámítva, amikor a korosztályos válogatott itt volt, ez volt a második legszínvonalasabb torna. Szerintem. Természetesen az ember nem tudja meghazudtolni magát, hogy ne nézzen egykori játékos szemmel is egy ilyen utánpótlás eseményt. Taktikailag volt egy-két érdekes, meglepő húzás, amik nekem feltűntek, elsősorban a hazai csapat védekezése az utolsó mérkőzésen a Steaua Bukarest ellen, amivel az elején meg is lepték a román csapatot. Voltak ügyes srácok, voltak gólerős játékosok, lefordulások, amiket szépen végigvittek. Amennyiben játékvezetőként fogalmazok, akkor mindenképpen meg kell jegyezni, hogy egy nemzetközi tornának van rangja, illetve bejöttek új szabályok is, amiket mi is kiemelten figyelünk.
Megkérdeztük Fodor Rajmund véleményét Vismeg Zsomborról is, aki Sárospatakról indult, de hosszú éveket töltött az MVLC-nél, jelenleg a Ferencváros pólósa.
– Örülök annak, ahol tart, hogy benne volt a világbajnoki csapatban, amelyik ezüstérmes lett. Még fiatal, de nagyon nagy benne a potenciál, a legfontosabb feladata, hogy fixen tartsa meg a helyét a keretben. Egy jó szellemiségű, alázatos „gyerek", és pontosan tudja, hogy még fejlődnie kell. A Ferencvárosban jó helyen van, további sok sikert kívánok neki! – nyilatkozta.
„Úgy gondolom, jó választás volt, hogy annak idején életre hívtuk ezt a tornát. 2016-ban jött az ötlet, hogy jó lenne az utánpótlásra is kiemelten odafigyelni. Adjunk lehetőséget a fiataloknak, amellett, hogy a bajnokságban játszanak. Ezek a játékosok már közel vannak a felnőttekhez, tudnak igen jól vízilabdázni, sőt, alkalmanként már szerepet is kapnak a „nagy" csapatban. Gratulálok a résztvevőknek, a helyezetteknek, a különdíjasoknak, köszönöm mindenkinek a segítséget, a partnerséget. Mindenképpen szeretnénk folytatni a tíz éve elkezdett hagyományt." – mondta a Mento Kft. ügyvezetője, Hercsik István.
A tények
A végeredmény: 1. PannErgy-Miskolci VLC, 2. KESI Kecskeméti Sportiskola, 3. Steaua Bukarest (román), 4. VK Vojvodina (szerb), 5. SK Hornets Kosice (szlovák).
Különdíjak
Legjobb kapus: Borbíró Tamás (PannErgy-MVLC)
Gólkirány: Heródek Milán (KESI), Tóth Zalán (KESI) 14-14 góllal
Legjobb játékos: Bikki-Petró Nimród (PannErgy-MVLC)
A vasárnapi díjátadáson közreműködött Hollósy András, Miskolc alpolgármestere, Hercsik István az MVLC társadalmi elnöke, a kupa főszponzorának ügyvezetője, Hercsik Zsuzsa, valamint Bachner András, az MVLC utánpótlás szakmai vezetője.
A névadóról
A folyamatosan bővülő tevékenységi kör mára az építőipar széles spektrumát is felöleli. A vállalatcsoport komplex szolgáltatásokat kínál a tervezéstől a teljes körű kivitelezésig, legyen szó közműhálózatról, utakról, hidakról, közterekről, műemlék-épületekről, vagy irodaházról. Ezek mellett országosan meghatározó szereplő az olyan speciális gépjárművek piacán, mint pl. a hulladékgyűjtő járművek – amelyek összeépítését, tesztelését, üzembe helyezését, szervizelését és forgalmazását is kínálja partnereinek.