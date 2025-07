Nemzetközi partnerségben a klímavédelemért Borsod-Abaúj-Zemplénből

A klímaváltozás az egyik legnagyobb globális kihívás, amely egyre nyilvánvalóbb hatással van a környezetre, a közegészségügyre, a gazdaságra és a társadalmi kohézióra, és amelyre minden felelős szereplőnek reagálnia kell. A vármegye már 2017-ben megalkotta saját klímastratégiáját, amely 2030-ig tűz ki célokat az éghajlat- és környezetvédelem, valamint az energiahatékonyság terén. Emellett a nemzetközi együttműködések új lendületet is adnak a célok megvalósításának. Éppen ezért Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata a közgyűlés elnökének, Bánné dr. Gál Boglárkának kezdeményezésére csatlakozott az EURADAPT elnevezésű projekthez, amelyet az Interreg Europe Program támogat. A program kilenc európai ország, Olaszország, Spanyolország, Franciaország, Csehország, Magyarország, Ukrajna, Svédország és Írország szervezeteinek együttműködésén keresztül kívánja hatékonyabbá tenni a helyi és regionális éghajlatváltozási politikák végrehajtását. Az EURADAPT az egymástól való tanulásra és a legjobb gyakorlatok cseréjére alapoz a földterületek, a vízbázis és az infrastruktúra védelme, valamint az állampolgárok bevonása témakörökben. Célkitűzése, hogy az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásban fejlettebb régiók támogassák a sérülékenyebb, és kevésbé reagálóképes területeket. Ugyanakkor a projekt kölcsönös megközelítést is támogat, amelynek célja a szakértelem, az eszközök és a testreszabott stratégiák átadása az egyes területek éghajlati és gazdasági sajátosságainak megfelelően. A projektindító megbeszélést az olaszországi Chiavennában 2025. június 25–26- án tartották, mely egy közös európai és helyi út kezdetét jelzi.

A vármegye önkormányzatának fejlesztési ügynöksége, a BORA 94 Nonprofit Kft. is részt vesz egy, az igazságos energiaátmenet előmozdítását célzó nemzetközi projektben. A JETforCE elnevezésű együttműködésben a partnerek más tevékenységek mellett két applikációt is kidolgoztak. Az egyik célja, hogy növelje a lakosság tudatosságát az éghajlatváltozással kapcsolatos helyi kihívások kezelésében. A másik alkalmazás pedig speciális módszertanával a szakemberek figyelmét kívánja felhívni arra, hogy a helyi fejlesztések tervezésekor a gazdasági szempontokon túl a környezeti és társadalmi hatásokat is elemezni kell.