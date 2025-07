Mozgás, közösség, lendület – így telt a nyílt nap a BB GYM Miskolc edzőteremben

Szerettünk volna visszaadni valamit abból a rengeteg bizalomból, amit az évek során kaptunk a Vendégeinktől

– mondta Boósch Balázs, az edzőterem tulajdonosa.

Ez a nap róluk szólt – a közösségünkről, akik miatt érdemes minden reggel kinyitni az ajtót.

Különböző és sokszínű programok várták az oda látogatókat, többek között kipróbálhatták a zumbát, boxot, funkcionális edzéseket, személyi edzők mutatták be a különböző gépek használatát és különböző termékeket is meg lehetett kóstolni, a Mediplus egészségcentrum ingyenes szűrővizsgálatokkal várta a vendégeket, így egészségfelmérésekre is volt lehetőség.

Nagy Jocó, szemelyi edzőt kérdeztük arról, hogy miért tartja fontosnak az ilyen jellegű események szervezését egy edzőteremben.

Aki életmódváltáson gondolkodik, annak kiváló alkalom arra, hogy megtapasztalja, a konditermi edzés nem csupán a súlyok emelgetéséről szól. A BB-GYM különösen jó választás, hiszen a klasszikus konditermi gépek mellett egy komoly funkcionális részleg is rendelkezésre áll, ahol változatos, specifikus edzésekre van lehetőség. Ez a környezet és eszközpark segít abban, hogy a mozgás a hétköznapok természetes részévé váljon.

Amikor először jöttem ide, tartottam attól, hogy nem fogom bírni. Ma már heti három edzés természetes

– mesélte az egyik vendég, aki két éve rendszeres látogatója a teremnek.