Ezekkel az előadásokkal készül a miskolci színház a 202. évadban

14 új produkciót láthat a közönség a következő szezonban, mely között lesz klasszikus, kortárs, mese, tánc, komédia, színmű, tehát most is „úgy állítottuk össze az évadot, hogy mindenki találjon magának olyat, ami a szívének kedves, amiért úgy érzi, érdemes színházba jönni” – mondta Béres Attila igazgató. − A Csetepaté Chioggiában a Miskolci Nemzeti Színház és a Városmajori Szabadtéri Színpad közös produkciója, júliusban a közönség a Városmajorban láthatta először a bemutatót, de természetesen „hazahozzuk” a produkciót, így szeptembertől a miskolci közönég is élvezheti a Rusznyák Gábor rendezésében készült vígjátékot – emelte ki Béres Attila. A társulat ezen kívül sem tétlenkedett az évad végén: az Ivanov című előadást beválogatták az idén Szolnokon megrendezésre kerülő Országos Színházi Találkozóra, ahol a Legjobb előadásnak járó díjat érdemelte ki a miskolci színház, Harsányi Attila pedig a Legjobb férfi főszereplő elismerést zsebelte be a címszerepért. A Kölcsönlakás című bohózat hatalmas sikert aratott a debreceni Nagyerdei Szabadtéri Színpadon június 17-én. A kétfejű fenevad című előadás bekerült a Városmajori Szabadtéri Színpad Szemle Plusz programjába, így a társulat szeptember 7-én ott vendégszerepel majd.

A bérletértékesítés augusztus közepétől folytatódik!

Fotó: Éder Vera

A Miskolci Nemzeti Színház 2025-2026-os évadának bemutatói:

Nagyszínház

Claude Magnier: Oscar – bohózat (rendező: Szőcs Artur)

Jacobi Viktor: Sybill – operett (rendező: Szabó Máté)

Joshua Sobol-Jávori Ferenc „Fegya”: Gettó – zenés színmű (rendező: Béres Attila)

Giacomo Puccini: Bohémélet – opera (rendező: Szőcs Artur)

Csiky Gergely nyomán, a Mohácsi testvérek átdolgozása alapján: Buborékok – keserű komédia (rendező: Rusznyák Gábor)

Fotó: Éder Vera

Kamaraszínház

Carlo Goldoni: Csetepaté Chioggiában – vígjáték (rendező: Rusznyák Gábor)

Michael Ende: Puncspancs – mese (rendező: Kovács Dániel Ambrus)

Miskolci Balett: Jókai Mór: Az arany ember – dramatikus táncjáték (koreográfus: Kozma Attila)

Füst Milán: Máli néni – vígjáték (rendező: Csiszár Imre)

Anton Pavlovics Csehov: Platonov (Apátlanul) – színmű (rendező: Keszég László)

Miskolci Balett: Arany János: Toldi – táncjáték (koreográfus: Kozma Attila)