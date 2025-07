ESÉLY ÉS BIZTONSÁG – SZOCIÁLIS LAKÁSOK ÉPÜLNEK BORSODBÓTÁN ÉS ÓZDON

A Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Szervezete a „Szociális lakások Borsodbótán” című, RRF-MMSZA-3.0.0.2-23-2023-00002 azonosítószámú projekt keretében 290,30 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült. A beruházás célja, hogy megfizethető, biztonságos otthonokat hozzon létre olyan családok számára, akik piaci alapon nem tudnák megfizetni a lakbért.

A fejlesztés keretében 13 szociális bérlakás készül el: 12 meglévő ingatlant újítanak fel, és egy teljesen új, 65 négyzetméteres családi ház is épül Borsodbótán. A program célja nem csupán a lakások kialakítása, hanem az érintettek hosszú távú támogatása is. A fejlesztés részeként mentorálást, háztartásvezetési és pénzügyi képzéseket, valamint társadalmi integrációt segítő programokat is biztosítanak a leendő bérlők számára.

A beruházás során kiemelt figyelmet kapnak az energiahatékonysági szempontok: a korszerűsített és új építésű lakásokban modern fűtési rendszerek, hőszigetelés, új nyílászárók, burkolatok és megújult elektromos hálózat szolgálják a fenntarthatóságot és a megfizethető rezsiköltségeket.

Egy lakás, amely valóban esélyt ad

Borsodbóta aprófalvas településként hosszú évek óta komoly szociális és infrastrukturális nehézségekkel küzd. A lakosság közel fele tartósan hátrányos helyzetű, és a közmunkán kívüli foglalkoztatottság alacsony. A településen jelentős az alacsony iskolai végzettségűek aránya, és sok család él komfort nélküli lakásokban, rossz műszaki állapotú ingatlanokban. A fiatalok elvándorlása, a munkalehetőségek hiánya és a romló demográfiai mutatók miatt a lakhatási program kiemelten fontos lehetőség a közösség hosszú távú stabilizálására.

A program elsődleges célcsoportját olyan alacsony jövedelmű családok, fiatal párok és gyermekes háztartások alkotják, akik lakhatásukat piaci alapon nem tudják megoldani. A bérlakások számukra nyújtanak valódi lehetőséget a biztonságos, fenntartható élet újraépítésére.

A Magyar Vöröskereszt évek óta elkötelezetten dolgozik a térség legkiszolgáltatottabb közösségeiért. Borsodbótán nemcsak jelen van, hanem aktívan segíti a helyieket – humanitárius munkájával, közösségfejlesztő programjaival, valamint olyan hosszú távú kezdeményezésekkel, mint a szociális bérlakásprogram.