Hirdetés 39 perce

Élmény, szakma, jövőkép – A kamara nyári tematikus programokkal segíti a diákok pályaválasztását

A BOKIK idén nyáron is több térségi pályaorientációs tábor programjába kapcsolódik be, emellett szakembereik céglátogatásokat is szerveznek a diákoknak. Ezekről a nyári feladatokról Tóth Ádám Zoltán, a BOKIK oktatási és képzési szakigazgatója adott tájékoztatást.

A szakmákat bemutató VR szemüveg mindig népszerű a diákok körében.

Forrás: BOKIK Még javában benne vagyunk a nyári szünet sűrűjében, és ez az időszak – a kamara szakigazgatója szerint – a kikapcsolódás, a táborozás mellett a jövő felé nyitott kíváncsiság időszaka is lehet a diákok számára. Ebből kiindulva a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) idén is felhasználja a nyári táborok kínálta lehetőségeket arra, hogy az általános iskolások közelebb kerüljenek a szakmák világához, és hasznos információkat kapjanak a továbbtanulási lehetőségekről. Emellett több olyan céglátogatást is szerveznek, amelyeken a tanulók testközelből ismerkedhetnek meg az egyes szakmákkal. Szakmákról játékosan A nyári pályaorientációs munka keretében a kamara munkatársai a tanév befejezése után elsőként a sátoraljaújhelyi Magyar–Szlovák Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi Általános Iskola és Kollégium nyári táborában vettek részt. A tartalmas programokat felsorakoztató napok során a szakemberek játékos, interaktív foglalkozásokon beszélgettek a diákokkal a szakmákról, a szakmatanulásról. Júliusban, a szintén sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium tematikus hetébe kapcsolódtak be szervezőként a bokikosok. A tábor kamarai napján VR szakmaszimulátorral és különböző foglalkozásokkal vittük közelebb az 5–8. osztályba járó gyerekeket az egyes ágazatokhoz. A szimulátor a virtuális valóságban biztosít lehetőséget arra, hogy kipróbálják az érdeklődők az építőipar, elektronika és elektrotechnika, a turizmus-vendéglátás, vagy a specializált gép és járműgyártás egyes szakmáinak gyakorlati munkafolyamatait – magyarázta Tóth Ádám Zoltán. Megtudtuk, a pályaorientációs rendezvények sora júliusban folytatódott a Miskolci Szakképzési Centrum táboraival, a vasgyári „Mesterségem Címere Héttel”, majd a szirmabesenyői Vakáció Sziget Táborral. Ezeken az alkalmakon egy-egy programelemként szintén megjelent a kamara pályaorientációs kínálata. Kamarai stand egy pályaorientációs rendezvényen.

Forrás: BOKIK Üzemlátogatás a kedvenc Még előttünk áll az augusztus, és tovább folytatódik ez a munka: ott lesz a kamara csapata a GömÖröm Fesztivál – Pályaorientációs és Alkotói Napok rendezvénysorozatán, ahol kreatív, alkotó foglalkozásokkal és szakmabemutatókkal várják az érdeklődő fiatalokat.

A nyári pályaorientációs tevékenység egyik legértékesebb eleme a személyes élményeken alapuló üzemlátogatás, ahol a diákok testközelből tapasztalhatják meg, milyen egy-egy szakma a való életben. A BOKIK a duális képzésben résztvevő helyi vállalkozásokkal együttműködve szervez ilyen látogatásokat a Hidromechanika Kft.-nél, a Gránit Depo Hungary Kft.-nél, a Miklóssy Kádár Kft.-nél, valamint a Certa Szerszámkészítő és Alkatrészgyártó Kft.-nél. Ezeken az alkalmakon nemcsak a gyártási folyamataikat mutatják be a cégek, hanem lehetőséget adnak arra is, hogy a fiatalok kérdezzenek, kipróbáljanak eszközöket, és megismerjék, milyen lehetőségeket kínál a helyi munkaerőpiac. A jövő tervezése A szakigazgató kiemelte: a céljuk az, hogy közelebb vigyék a valós gazdasági életet és a szakmák sokszínűségét a gyerekekhez, így azok már fiatalon, élmények és tapasztalatok mentén gondolkodhatnak saját jövőjükről. A vállalkozásokkal való szoros kapcsolatnak köszönhetően a BOKIK a pályaorientáció során naprakész, hiteles képet tud adni arról, milyen szakemberekre van szükség a térségben, és hol érdemes továbbtanulni, fejlődni. A nyári programok tehát nemcsak élményt nyújtanak, hanem iránytűt is: segítséget abban, hogy a fiatalok olyan utat válasszanak, amely érdeklődésükhöz és képességeikhez is illeszkedik.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!