Egyedi ékszerek: különleges megjelenés a medálok erejével

A horoszkópos medálok szintén rendkívül népszerűek, itt általában mindenki a saját csillagjegyének megfelelő szimbólumot választja, hogy aztán a nyakláncán vagy akár a karkötőjén viselje. A 12 csillagjegy mindegyike egyedi tulajdonságokkal és jellemzőkkel bír, és sokan úgy vélik, hogy ha a saját jegyüket hordják magukon, az erőt és önbizalmat ad, illetve szerencsét hoz.

A fentiek mellett számos más közkedvelt medál létezik: ilyen például az új kezdet jelképeként számon tartott kulcs vagy az élet folytonosságát, a növekedést szimbolizáló életfa. Ha igazán egyedi ajándékot keresünk valakinek – akiről tudjuk, hogy szereti az ékszereket! – egy, a személyiségéhez passzoló medállal nem lőhetünk mellé. Ha pedig szeretnénk igazán rendkívüli meglepetést adni, gravíroztassuk a medálba az illető nevét, születési dátumát vagy bármi mást, ami fontos számára.

Egyedi ékszerek és medálok nyomában

Az Aczél Zálogház és Ékszerüzlet kínálatában több mint 600 féle medált találunk: vannak köztük állatos, horoszkópos, köves és vallási szimbólumot ábrázoló motívumok is. Sőt, gravírozással is kérhetjük őket! Akik az online vásárlást részesítik előnyben, néhány kattintással rendelhetnek a webshopból, de a személyes vásárlás kedvelőit is szeretettel várják budapesti üzleteikben. Egy biztos: a több mint harminc éves szakértelmük garantálja a kimagasló minőséget, és persze azt is, hogy a náluk vásárolt medál hosszú időn keresztül örömet szerezzen a viselőjének.